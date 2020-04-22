英超電競堅爆　史達寧自己省兩粒破「宮」

餓波嘅球迷終於有「英超」睇喇！由英超舉辦嘅電競邀請賽(ePremier League Invitational Tournament)，今晚（22日）進行4場16強大戰，其中頭場史達寧嘅曼城對韋費特沙夏嘅水晶宮，呢場亦有外國博彩公司開盤，史達寧嘅曼城要讓平半添，雖然兩人都用自己省兩粒，但曼城最終險勝5:4，率先進身8強。至於晏少少開波嘅雙紅會，由阿歷山大阿諾特率領嘅利物浦，以5:1大炒音樂人Tom Grennan嘅曼聯，打機一樣咁醒。今次比賽所有收益將會捐畀英國國家衞生事務局（NHS），用作抗疫之用，打機兼做善事堅正。

至於聽晚（23日）會上演另外4場16強賽事，包括由迪亞高祖達領軍嘅狼隊，硬撼尼迪迪嘅李斯特城，至於代表阿仙奴出戰嘅歌手Josh Franceschi，則要火併般尼嘅杜韋麥尼爾，而8強、4強及決賽將於緊接嘅周五同周六晚舉行，惡戰連場唔好錯過。（Now 622周四晚7時直播）

英超電競邀請賽賽程表

日期 時間 賽事

4月23日 7:00pm

迪亞高祖達（狼隊） Vs 尼迪迪（李斯特城）

簡威爾（諾域治）Vs 賴斯莫薩特（錫菲聯）

馬奧比（白禮頓）Vs 菲臘標寧（般尼茅夫）

Josh Franceschi（阿仙奴）Vs 杜韋麥尼爾（般尼）

4月24日 7:00pm 8強

4月25日 10:00pm 4強及決賽