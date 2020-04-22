深夜「偷情」戀上拉屎藏　顏樂楓將勤補拙

有時候喜歡一套動漫，哪怕是齣搞笑卡通，都可以找到人生啟發點！效力理文的中場顏樂楓，小時候因一次夜瞓而與《熱鬥小馬》主角「綠色牧場王」拉屎藏一見鍾情，更被爆笑內容所吸引。不過「光頭仔（顏之暱稱）」直言這套講述賽馬的動漫，胡鬧得來卻愈看愈有味道，甚至從拉屎藏身上體會到「將勤補拙」大道理，變成不可多得的人生導師！

■文：司徒子文（部分圖片由受訪者提供）

顏樂楓「戀上」拉屎藏的故事，說起來有點像「偷情」：「仲記得有次因為夜瞓咗，開電視就睇到深夜先播嘅《熱鬥小馬》，一睇就覺得好過癮，於是就不停追看。雖然套卡通喺深夜播，但好彩當時父母都返夜班，我就喺佢哋出門口前扮瞓，之後就偷偷摸摸起身睇，睇完再扮番瞓覺，諗番起都幾搞笑！」

談及喜歡主角拉屎藏原因，顏樂楓坦言是因可在其身上學到堅毅：「起初鍾意佢劇情胡鬧夠搞笑，但愈係深入去睇、愈去了解就發現好多嘢可以學到。拉屎藏自細因為生得細粒畀人恥笑，但無因此而改變佢做冠軍賽馬嘅夢想。雖然係先天不足，但拉屎藏不停透過艱苦又古怪嘅訓練方法，最終可以同超班小瀑布嘅高水平睇齊。就好似喺足球場上，只要透過不斷練習，大家都會有同等機會去贏每一場比賽，甚至爭取冠軍！」不斷努力、永不放棄去發揮潛能，正正是「光頭仔」從拉屎藏身上學會的人生觀，亦成就他年紀輕輕，已被選為理文副隊長，當上隊友們榜樣。

看了這麼多年《熱鬥小馬》，顏樂楓就對當中一些反勝情節特別深刻：「鬚子牧場成日好刻意想佢輸，有次用咗三隻賽馬圍阻『三角戰術』。不過拉屎藏一直都冇放棄過，不斷衝擊企圖突圍，呢份拚勁竟然令到對方馬匹覺得內疚慚愧，最終自己行開，畀拉屎藏突圍，衝刺上去反勝。就好似踢波咁，我好希望自己喺足球場上，都可以學到拉屎藏，即使逆境落後緊，都要保持反勝嘅決心！」

【顏樂楓檔案】

年齡：27歲

位置：中場

曾效力球會：傑志、太陽飛馬、皇室南區、九巴元朗

現效力球會：理文

●子華神主題曲嗒落有味

提及《熱鬥小馬》，當然不得不提由「子華神」黃子華所唱的主題曲，這亦是顏樂楓所愛：「起初聽以為佢亂唱，點知長大後開始細味吓歌詞就好鍾意！入面有句『用毅力，勇氣，質新未見底。盡力，拼搏，升班冇問題 』，用嚟勉勵喺比賽落場拚搏嘅自己就最啱，而首歌仲有好多歌詞可以用喺人生態度，其實好正！」

喜歡熱血歌詞，也令「光頭仔」對另一套動漫《踢出我天地》情有獨鍾：「相信鍾意踢波嘅人，都會畀首主題曲『黃金入球』所感動。無論旋律同歌詞都充滿扣人心弦嘅激盪，當中『繼續上，全力上，無懼每個對手招式多誇張。不怕跌傷，要用雙腿創造夢與想』，呢幾句簡直就係足球員嘅座右銘！」