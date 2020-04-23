歐洲足協同各隊傾掂數　7月底完成賽季

歐洲足協周三(22日)舉行第2日視像會議，同接近1000支球隊代表討論賽季安排，會後同得出共識，就係歐洲各國爭取在7月底前完成本賽季，換句話說，各國最遲於6月中重開賽事，最快重開係德甲，5月初復賽。球迷再忍多陣，好快就有波睇。

第2日會議由歐洲球會協會，以及29個國家接近1000支球隊代表參與，討論賽季復賽事宜，歐洲足協將決定權留給各國聯賽，並提出假如出現比利時及荷蘭2地聯賽取消情況，來季歐洲賽事參賽名額，將交由各國足協自行決定，例如盃賽無法完成，相應歐霸盃資格將由聯賽榜排名決定。

今次會議帶出一個重要信息，就係各國聯賽都要爭取趕及於7月底或之前完成，各國來屆歐洲賽事席位，務必在7月31日之前確定，以避免無謂爭拗及混亂。

當各國聯賽於7月底完成(或宣布取消)，歐洲足協將在8月恢復歐聯及歐霸盃餘下賽程，如情況許可，希望可恢復進行2回合淘汰賽，真係唔得先至縮減成單場決勝方式完成賽事。