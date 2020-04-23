歐國盃延期　老將近黃昏志難伸

打波唔同打機，年齡係個天然限制！原定今夏舉行嘅歐國盃決賽周，受疫情影響延後1年，但對一班夕陽戰士影響深遠，好似C朗、莫迪歷、紐亞等又老1歲，相信今次係佢哋最後1次參加歐國盃。始終「最鋒利嘅刀亦有生銹嘅一日」，再等多年，身體機能難免下降，非但到時能否保持最佳狀態難料，甚至可能落選，壯志未酬憾別綠茵。

紐亞（德國）

年齡：34 位置：門將

效力球隊：拜仁慕尼黑

國際賽榮譽：2014年世盃冠軍

代表國家隊次數：92

紐亞穩坐德國第一把交椅10年，一直無風無浪，但2017年重創長抖1年後，主帥勒夫依然力撐佢喺2018年世盃擔正，最終分組賽出局堅羞家。近年後備龍門達史特根喺巴塞表現突出，早前更批評勒夫唔畀多啲機會佢，紐亞真係咪咁老定。

沙治奧拉莫斯（西班牙）

年齡：34 位置：後衞

效力球隊：皇家馬德里

國際賽榮譽：2010年世盃冠軍、2008及2012年歐國盃冠軍

代表國家隊次數／入球：170／21

自2005年獲西班牙徵召後，沙治奧拉莫斯一直係球隊中流砥柱，加上成日助攻做埋12碼劊子手，堪稱「帶刀侍衞」。但隨住年紀漸大，呢位「鬥牛隊長」回追速度偏慢嘅弱點被無限放大，加上中堅拍檔頻頻換畫，令佢不時大出洋相。

基亞連尼（意大利）

年齡：35 位置：後衞

效力球隊：祖雲達斯

國際賽榮譽：2012年歐國盃亞軍

代表國家隊次數／入球：103／8

代表意大利16年嘅基亞連尼，舊年夏天操練時右膝韌帶撕裂，手術後長抖半年，對老將嚟講咁樣傷法可大可小，甚至收山都唔奇。雖然基亞連尼喺今年2月復出，但明顯冇態，出年歐國盃能否重返高峰實屬難講。

荷西方迪（葡萄牙）

年齡：36 位置：後衞

效力球隊：里爾

國際賽榮譽：2016年歐國盃冠軍、2019年歐國聯冠軍

代表國家隊次數／入球：42／0

荷西方迪喺上屆歐國盃意擔正夥拍比比，成為葡軍首獲大賽冠軍嘅關鍵。不過呢位中堅愈撈愈霉，2018年仲去過中超效力大連一方，點知撈唔掂要轉戰法甲效力里爾，加上受到魯賓戴亞斯等後起之秀嘅威脅，未必有運行。

維頓漢（比利時）

年齡：32 位置：後衞

效力球隊：熱刺

國際賽榮譽：2018年世盃季軍

代表國家隊次數／入球：118／9

維頓漢因季初扭計堅拒續約，畀熱刺雪藏，之後出番表現大跌Watt，頻頻犯錯孭鑊，畀主帥中途換出時更老淚縱橫。雖然佢季尾如願可自由身走人，但以今季表現要落腳大會唔容易，而且去年年尾試過落選國家隊，前途響起警號。

辛迪卡索拉（西班牙）

年齡：35 位置：中場

效力球隊：維拉利爾

國際賽榮譽：2008及2012年歐國盃冠軍

代表國家隊次數／入球：81／15

辛迪卡索拉喺2016年10月重傷，慘到要考慮截肢保命，但佢憑堅強意志，捱過傷患重返球場仲愈踢愈好，上年更獲「狂牛」重召。可惜依家歐國盃延期1年，未能打鐵趁熱，況且「狂牛」中場向來人材輩出，「卡叔」要爭入選難度再大啲。

莫迪歷（克羅地亞）

年齡：34 位置：中場

效力球隊：皇家馬德里

國際賽榮譽：2018年世盃亞軍

代表國家隊次數／入球：127／16

莫迪歷2018年世盃帶起成隊克羅地亞，歷史性奪得亞軍，佢亦擸走該年度金球獎。不過歲月催人，「魔笛」已經3張幾，加上佢滿場飛打法，體能消耗極大，連同傷患難免走下坡，已非皇馬必然正選，好難擔保嚟緊嘅表現。

拿傑迪錫（克羅地亞）

年齡：32 位置：中場

效力球隊：巴塞隆拿

國際賽榮譽：2018年世盃亞軍

代表國家隊次數／入球：106／15

同為克羅地亞2018年世盃亞軍功臣，拿傑迪錫擅用拚命風格，跑多兩步幫隊友開路，嚟到32歲自然有影響。最弊係佢喺同巴塞續約一事鬧得極不愉快，加上法蘭基迪莊加盟後，令佢喺巴塞失去正選，嚴重影響狀態。

湯馬士梅拿（德國）

年齡：30 位置：前鋒

效力球隊：拜仁慕尼黑

國際賽榮譽：2014年世盃冠軍

代表國家隊次數／入球：100／38

湯馬士梅拿根本唔應該列入今次「夕陽戰士」名單，皆因佢上年先畀德國主帥勒夫「掃走」。恥近乎勇下梅拿今季交出16次助攻，傳媒自然起哄為佢重返國家隊造勢，依家歐國盃推遲1年，有壓力嘅勒夫暫時都鬆口氣。

基奧特（法國）

年齡：33 位置：前鋒

效力球隊：車路士

國際賽榮譽：2018年世盃冠軍

代表國家隊次數／入球：97／39

基奧特擅於喺前線牽制，為基利安麥巴比同基沙文炮製唔少入波機會。可惜「銀河唯一」返到車路士長居後備，有傳車仔唔介意同基奧特續約，但定位仍然係後備，咁搞法影響埋佢喺法國國家隊嘅命途都未定。

C朗（葡萄牙）

年齡：35 位置：前鋒

效力球隊：祖雲達斯

國際賽榮譽：2016年歐國盃冠軍、2019年歐國聯冠軍

代表國家隊次數／入球：164／99

長期托弗嘅C朗今季22場聯賽入21粒，而喺葡萄牙嘅入波亦快突破100大關。但佢轉戰意甲後，始終未似以往皇馬時期季季勁轟「40+」。加上近年佢傷患多咗，恢復時間亦較長，下年36歲底下，只能嘆句「C朗可否不要老。