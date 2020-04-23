大家準備「耳朵懷孕」吧

各地運動聯賽停擺，運動員有空餘時間可以發展其他興趣，NBA溜馬球星奧拉迪普一向熱愛唱歌，決定用歌聲為抗疫中的球迷解悶，每周在IG上舉行直播音樂會，娛人之餘又可以大騷音樂才華，他亦不忘向觀眾傳達要謹記保持社交距離的訊息，大家還是乖乖坐定定準備「耳朵懷孕」吧。(文：伍靖華)

奧拉迪普是2013年NBA選秀大會的榜眼，先後效力魔術、雷霆和溜馬，實力毋庸置疑，不過他除了球技了得，閒時也愛大展歌喉，曲風偏向藍調的奧拉迪普更曾在2017年推出個人專輯《Songs For You》，其中有Rap界大師2 Chainz與他一起合唱歌曲，聲線深情有感染力，大受球迷、歌迷的讚賞，他曾以「Thingamajig」的名字參加美國歌唱節目《蒙面歌手》並殺入準決賽。

同獨立音樂人交流

奧拉迪普最近更擔任NBA線上音樂節目「Base:Line Live」主持人，每逢周五傍晚邀請3名獨立音樂人到節目上，與他一起唱歌交流：「這個節目將會為觀眾呈現出在NBA世界以外的另一個我，如何幫助獨立音樂人得到機會，也可以展現出音樂和體育如何共存。」

奧拉迪普在選秀大會上獲魔術垂青，但在球隊中發展平平，輾轉到雷霆和溜馬繼續其職業生涯，轉至溜馬首季即交出場均得分23.1分、5.2個籃板和4.3次助攻，而近幾季亦狀態大好：「籃球顯然是我生命中的最愛，我亦一直追求做到最好，想成為最好的球員，但我亦覺得自己在音樂方面是有天賦的，我希望努力讓自己進步。」籃球與音樂雙軌發展並同時取得好成績並不容易，但奧拉迪普做到之餘，更希望自己可以在領域上幫助他人發展。

奧拉迪普小資料

Victor Oladipo

年齡︰27歲

身高︰1米93

體重︰97公斤

位置︰得分後衞

生涯平均數據︰得分17.4/籃板4.6/助攻3.9

曾效力球隊

魔術（2013-16年）

雷霆（2016-17年）

溜馬（2017年-現在）

NBA生涯主要榮譽

全明星賽 2次（2018年、2019年）

年度防守一隊 1次（2018年）

最有進步球員 1次（2018年）

年度偷波王 1次（2018年）