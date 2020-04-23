瑞典超6.14開鑼！球迷仲可以入場睇波

當歐洲5大聯賽仍然重開無期嘅時候，瑞典波已準備開鑼，瑞典超及甲組聯賽達成協議，將於6月14日展開新一季聯賽，而且照常容許球迷入場睇波，就算新冠肺炎陰霾籠罩，都未驚過！

瑞典超原本4月初展開新球季，但因為新冠肺炎疫情而押後，經過瑞典超及甲組賽會近日開會商討後，終於達成協議，發表聲明宣布6.14開鑼：「自聯賽延遲開鑼以來，我哋都致力爭取展開賽事，現在落實6月14日就可以開賽。我哋目標都係希望可以畀球迷如常入場睇波，但賽會仍然會遵照政府當局指引，以社會整體利益行先。」

瑞典當局指該國疫情已於4月15日見頂，並開始回落，周一(20日)有40人死於新冠肺炎，累積總共近1800人因為感染新冠肺炎死亡，相比其他歐洲主要國家，瑞典疫情唔算嚴重。

事實上，瑞典喺疫情期間，國民仍然可以返工返學，餐廳、商店亦照常開門，總理勒文呼籲國民應該似番個「成人」，意思係叫人唔使緊張，難怪瑞典波可以開番。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.澳職：4月23號再決定復賽安排

2.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定

3.智甲：最快4月30日重開

4.韓職：有意5月9日重開

5.自由盃、南球盃：暫定5月7日重開

6.德甲、德乙：目標5月9日復賽

7.挪超：暫定5月23日開咧

8.西甲、西乙：爭取5月28日復賽

9.意甲：計劃5月31日復賽

10.瑞超：6月14日開咧

11.俄超：最快6月1日重開

12.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

13.美職：暫停至6月8日

14.法甲、法乙：計劃6月17日重開

15.荷甲、荷乙：暫定腰斬，待與歐洲足協磋商再落實

16.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

17.亞冠盃：暫定7月重開

18.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

19.巴甲：延遲開咧

20.巴省聯：暫停至另行通知

21.葡超：暫停至另行通知

22.墨超：暫停至另行通知

23.阿超盃：暫停至另行通知

24.中冠盃：暫停至另行通知

25.歐國盃：延至明年6月11日舉行

26.美洲盃：延至明年6月11日舉行