孫楊又成新聞焦點　中國泳協急澄清

孫楊又成為焦點人物！這位中國泳壇巨星早前被國際體育仲裁法庭重罰禁賽8年，理應不能參加來屆的奧運會，然而近日被國內傳媒這位水霸王竟在東京奧運的國家隊集訓名單之上，即惹來外界批評，而中國游泳協會於周四（23日）中午即發出聲明澄清。

國內官方電視台周三晚在體育頻道介紹中國泳隊備戰奧運情況下時，特別提到孫楊的近況，並表示等待禁賽案件上訴結果，孫楊仍然保持訓練，同時亦透露他不在國家隊備戰名單之上，然而周四早上據《北京青年報》爆料，兼取得最近的一份國家體育總局下發給浙江省體育局的中國游泳隊奧運集訓名單通知，在名單上可見孫楊及其教練朱志根榜上有名，其他泳員還包括徐嘉余及葉詩文等，當中列明國家隊會在4月1日至6月30日進行集訓。

消息即惹外外界關注，中國泳協就此事即發出聲明，表示：「據《世界反興奮劑條例》，自國際體育仲裁法庭裁決之日起，孫楊已處於禁賽期，上訴期間不影響裁決執行。前期下發的游泳字﹝2020﹞49號文已作廢。特此聲明。」據悉，《北京青年報》已將報道消息刪除。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！