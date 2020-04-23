專欄輪住嚟　開心果屈臣專職照顧病童

講完尼爾同布力治，今日就講吓「開心果」屈臣。雖然話係蘇格蘭幫，但其實呢位二合中堅係英格蘭人。「係呀！只不過我喺蘇格蘭展開同完結我嘅足球員生涯，所以大家都當咗我係蘇格蘭人喇！」屈臣咁講。

格拉斯哥流浪出身嘅屈臣，喺1998年11月嚟到香港加盟二合，期間除咗捧過「高級組銀牌」，亦結識到佢依家嘅老婆Emma，阿女Kayley亦係香港出世，所以佢成日都話，香港係佢第二個屋企。

之前有睇過「我撐本地波」嘅《我撐昔日港甲外援》環節，都應該知道屈臣為咗照顧屋企，29歲就退咗役。之後好努力咁去考取專業資格，再從事照顧病童嘅院舍工作，啱啱佢就以院舍經理嘅身份，着晒西裝咁接受當地電視台訪問，仲係咁Send自拍相畀我，真係畀佢激死！

今時今日，無論你係咩人種，傾偈傾唔夠幾幾句，話題都會轉咗去疫情嗰度。眼見新冠肺炎肆虐，任屈臣生性點樂觀，都唔到佢唔擔心。「我同老婆都好擔心，好希望一切快啲回復正常，我好想入場睇愛華頓比賽同飲啤酒，好悶呀！」本身係愛華頓死忠嘅屈臣，喺英超停之前，都有約過麥基昂入場睇波，散場之後睇facebook，原來前南華巴拉圭中場謝利都有入場，唔知最後佢哋有無再約見面呢？

大頭