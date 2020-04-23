如果有港超球會搵會點？ 陳婉婷你問佢答

今次轉一轉，由《我撐同球員傾吓偈》轉為《我撐同教練傾吓偈》，「大頭」搵嚟世界紀綠保持者、首位帶領男子職業隊贏得頂級聯賽冠軍嘅女教練「牛丸」陳婉婷，親自答球迷朋友嘅問題。

Q：「有冇諗過帶海外女子國家A隊？」

「牛丸」：「有呀，好想！最想有一日帶隊打世界盃。」

Q：「有甚麼嗜好？」

「牛丸」：「鍾意踢波、歎咖啡、聽慢歌、睇勵志書同勵志片， 偽文青。仲鍾意同好朋友傾偈玩遊戲，會好嘈。」

Q：「幾時再有外流好消息？」

「牛丸」：「原本幾個月前會跟中國足協續約，但受疫情影響，一直推遲。我自己亦有三個外國的面試機會，可惜同樣因疫情而等通知，所以我都未答到你， 希望盡快落實新工作有好消息！」

Q：「你覺得作為女性教練帶男子足球隊，比較起男性教練有冇甚麼困難？有冇試過遇上一些印象深刻的的事情？例如在更衣室？」

「牛丸」：「有呀，更衣室有好多野睇🤩架！主要困難係男女本身思想上有不同，加上我並非職業球員出身，較難明白球員所想，感恩助教們一直幫助。而且有時球員會有情緒，試過出口又出手，我當時就有啲唔知點算，因為唔夠佢哋打。」

Q：「做球員和做教練在心態上有咩唔同？到依家為止，你享受做球員還是教練多一點？點解呢？」

「牛丸」：「 我自己感覺上，做球員會睇自己多於球隊，較着重自己想法和感受，爭勝心亦好重，較情緒化。當做咗教練之後，就學識面對得失成敗，處之泰然，而且會將自己感受擺喺後面，處事會以球隊同球員既感受和利益為先，所謂大局為重，感覺上自己成熟咗。有得揀，我當然希望做球員，踢波好開心好享受，不過香港冇職業女足，所以未諗過要做職業球員。」

Q：「你會唔會喺更衣室鬧球員打得唔好？」

「牛丸」：「我一般好少鬧球員，我認為激勵比喝罵較大作用。通常會較易令我嬲既係態度問題，記得2016年贏咗聯賽冠軍之後，最後一場對傑志嘅例行公事，上半場已經輸幾球，我半場就會好嬲，因為係態度同專業問題。」

Q：「『牛丸』你好，請問你在大陸執教國家隊女子隊，有冇甚麼難忘事件？想問下你會否回來執教港超球隊。祝福你身體健康，工作愉快。」

「牛丸」：「我現在留在香港，因疫情關係，未確定是否回國家女足，謝謝關心。其中一樣難忘的是球員非常有紀律，服從性很高，但對我來說在球場上過份依賴，不夠自主，所以我要經常以情景式和問題式去訓練，但她們其實也很可愛， 我暫時都希望在海外發展，所以未必會留港。」

Q：「世界上由女性帶領男子職業球會的例子仍然很少，原因何在？又是否覺得發展受到限制？」

「牛丸」：「首先，不少國家仍存在男女不平等的文化，而且足球本來是男性主導的運動，女性教練未必容易得到機會和信任。即使美國、日本女足取世界冠軍，地位和薪金水平在國內與男足仍有後大差距。我認為是機會和認受性不足是主因，所以我是很幸運的一位。」

Q：「有冇暗戀過邊位球員？幾時結婚？」

「牛丸」：「當係呢個圈愈耐，同啲球員愈熟，就真係好難會『暗戀』到佢哋。

不過欣賞嘅球員就有好多，我會較鍾意踏實同態度好嘅球員，而我亦發現啲球員結婚生仔之後會更有男人味。我自己就未有打算結婚，事業心重，可能最後會同個足球結婚。」

Q：「依家仲係唔係喺中國足協度做女足事務？」

「牛丸」：「暫時係香港失業，因為疫情關係，一直未完成同中國足協續約的事宜。」

Q：「『牛丸』，你好！首先謝謝你多次為香港人增光！我知道你也是踢女子足球的，請問若果想提升香港女足到日本女足的水平，有那些事情是可以做的？」

「牛丸」：「日本的女足歷史悠久，文化亦不同，要追趕日本的水平有難度，因為自己進步的同時，日本都在進步，例如日本的女足職業聯賽即將推行。香港女足面對硬軟件不足問題，但近年已飛躍進步，青訓日漸見成果，相信五年後更為明顯，我們需要再推廣女足普及化，增加足球人口，提升不同組別的聯賽水平和競爭性，鼓勵女足成為教練包進修，幫助球員外流等。」

Q：「有冇諗過同黃耀富合組球壇Twins？」

「牛丸」：「記得唔知邊日，突然有一個人話我同『富哥』好似樣，之後有一百個人都話似。有一日楊正光Sir喺球場又話介紹我細佬『嘉耀』畀我識， 其實同兩位相似都係我光榮，希望有獵頭公司睇中我哋三個，可以出道。」

Q：「妳心目中港超(港甲)最佳11 人，你會㸃揀？」

「牛丸」：「葉鴻輝

盧均宜 法圖斯 荷西安祖 張健峰

白鶴 華杜斯

佐迪 伊達 李康廉

卡里祖」 4231

Q：「『牛丸』巴打，我知道你除咗教女子國家隊U17外，亦都有踢女子足球聯賽，而且近年女子代表隊開始出頭，如果有機會的話，你會唔會嘗試多啲踢女子聯賽，繼而代表香港女子足球隊，定係繼續教波為主，踢聯賽其次？」

「牛丸」：「多謝你留意，其實以前一直都有踢聯賽，踢沙田女子足球隊，亦有教過女足青年軍代表隊同五人代表隊。不過近幾年忙於工作，已經專心喺教波上，踢波對我嚟講係開心同減壓，前幾年斷過ACL之後，就慢慢轉移目標到教波。但肯定的是，我仲好喜歡踢波。」

Q：「陳教練，課室足球理論，同實際教一隊職業波，分別係邊度？」

「牛丸」：「現在足球涉及很多不同層面的知識，例如運動科學、體能設計、營養學、運動醫學、管理學等等，作為專業教練要具備相關知識。但肯定的是，很多運動都不能紙上談兵，所以實際經驗和場地訓練、比賽尤其重要，教練需把知識運用到球場，但足球是千變萬化，不斷更新，而且每支球隊的背景、球員又不同，所以教練最重要是懂得因材施教，危機處理，臨場應變，仲要有個人領袖的風格和修養。」

Q：「 可分享吓你平凡的內心嗎？1. 最尊敬的人、2. 最難忘的事、3. 舒壓的方法、

4. 短期的目標。」

「牛丸」：「1. 郭家明先生、曾偉忠先生；2.人生最難忘暫時係東方2015-16攞聯賽冠軍；3.做運動、聽歌、食黑朱古力、飲咖啡；4.繼續外闖，希望有一日參與世界盃。」

Q：「香港女性喺職業球壇算係少數，『牛丸』你覺得一個小眾喺大圈子立足，應該要證明自己獨特性，定係應該證明自己同其他人同等呢？」

「牛丸」：「問得好，我認為人唔應該劃條線畀自己，大眾定小眾係睇你自己點睇。作為教練，無需刻意證明自己是獨特或平等，足球世界有能者居之，愈想證明自己會愈失去自己，而且光芒應該係畀球員唔係畀教練。做教練要以平常心做好自己的工作就很足夠了，別容易受人影響，更不應把別人問題變做自己問題。」

黃耀富問：「『牛丸』，你最欣賞嘅左腳球員係邊個？」

「牛丸」：「『富哥』又畀考驗我，你隻左腳已經99分，不過『大眼仔』(即黃展鴻 )就多你一分。」

Q：「如果香港有球會揾妳做主教練，妳會唔會考慮返嚟教？」

「牛丸」：「 依家疫情關係，有機會教波已經難能可貴。如果可以選擇的話，我個人目標都係希望海外發展，想見識多啲野，將來帶番香港足球。」

Q：「 帶隊最難忘係邊場比賽呢？」

「牛丸」：「『亞冠』第一場作客恆大輸0比7，兩個紅牌，場內外、賽前賽後都好多事發生，好深刻，因為自己冇2nd plan，冇預計過會咁，雖然好痛，但人生需要從失敗中學習，知道自己係幾渺小。」

Q：「你覺得香港足球應該要朝住甚麼方向前進？有咩建議畀現在處於青少年階段嘅球員，令佢地放心踏入職業足球路？」

「牛丸」：「香港足球的踢法係跟日本定西班牙定其他，我覺得不是最重要，但需要嘅係長遠同團結，依家我哋連對南亞球隊都好吃力，東亞西亞更加距離愈來愈遠，搞好青訓需要球會同足總共同努力。要令球員放心入行，需要有平台畀佢哋比賽，要睇到有機會踢具水平的比賽及外流，最重要都係聯賽同球會要有專業的管理，薪金和保障制度要完善。」

Q：「 您好陳教練，能否分享一個在執教中國女足小將時非常難忘的事？雖不在香港生活，但一直關注着您，覺得您很有才華，要向您學習。感謝。」

「牛丸」：「去年在中國女足國家隊得到很寶貴和愉快的經驗，最難忘是『亞少盃』決賽周第一場對南韓，對出線非常關鍵，當日大家好有決心，我第一次見到女孩們眼中有火，而且是笑着走進球場，享受比賽，最後我們亦成功以2比0贏波。謝謝你支持。」