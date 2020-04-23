由英超賽會舉辦嘅電競邀請賽(ePremier League Invitational Tournament)，周五晚（24日）將進行8強大戰，其中最矚目會係由史達寧嘅曼城對安祖高美斯嘅愛華頓，二人於16強賽事都炮製大量入球，預計對決會係一場入球騷。（Now 622周四晚7時直播）

史達寧嘅曼城喺16強以5:4淘汰由韋費特沙夏控制嘅水晶宮，至於安祖高美斯嘅愛華頓仲誇張，16強以8:0蹂躪由列斯占士操控嘅車路士，兩場都出場大比數場面，估計呢場大戰雙方都會大踢進攻足球，搶攻爭入4強。另一場就由利物浦對紐卡素，紅軍由阿歷山大阿諾特代表，16強嘅「雙紅會」大炒音樂人Tom Grennan嘅曼聯5:1，相信可以輕鬆淘汰基斯甸艾素嘅喜鵲。

至於周四晚（23日）頭場16強迪亞高祖達領軍嘅狼隊硬撼尼迪迪嘅李斯特城一戰，迪亞高祖達大炒尼迪迪8:2，而簡威爾嘅諾域治對賴斯莫薩特嘅錫菲聯亦係入球騷，賴斯莫薩特以6:2贏波，兩場16強勝方亦會於周五晚對撼爭入準決賽。賽事4強及決賽將緊接於聽日舉行，今次比賽所有收益將會捐畀英國國家衞生事務局（NHS），用作抗疫之用。