荷甲宣布9月前都唔會再有比賽，今季聯賽腰斬已成定局，所有球會同球員亦開始為未來做打算。荷甲向來係歐洲列強「尋寶」熱門地方，據報英超、西甲等豪門已經準備展開「瓜分」荷甲行動，短期內可能有超過10位球星轉戰歐洲5大聯賽！

荷甲足球近年全面復興，而且人才輩出，車路士1月已率先簽入阿積士進攻中場薛耶治，據荷蘭媒體《Voetbal》報道，歐洲豪門正瘋狂搶購荷甲球員，「球星搖藍」阿積士再次成為最大目標，中場雲迪碧克據報已成皇家馬德里囊中之物，不過曼聯亦都虎視眈眈，如果佢去皇馬最後有乜波折，「紅魔鬼」就會乘虛而入。

另一位阿積士球星亦好大機會去西甲，阿根廷左閘達利亞費高亦接近加盟巴塞隆拿，27歲嘅佢係美斯喺國家隊嘅好朋友，消息指達利亞費高已向阿積士表達離隊意願，相信成事機會極高。除此之上，阿積士右閘達斯已成拜仁慕尼黑目標，門將奧拿拿更加係搶手貨，車路士、熱刺、巴黎聖耳日門都想簽呢位喀麥隆鋼門。

飛燕諾亦係其中一間「球星工廠」，總監阿連臣證實已有4間球會開價斟19歲中場奧簡高古，傳聞話阿仙奴正處於領先位置；18歲翼鋒艾沙簡就有賀芬咸同雲達不來梅爭奪。燕豪芬前鋒當耶爾馬倫重傷前亦係阿仙奴同巴塞隆拿目標，其中阿仙奴更有收購呢位青訓產品嘅優先權，不過佢4,800萬鎊轉會費將成一大障礙。

就算小球會一樣都有人爭，荷乙奈梅亨前鋒安東尼梅沙巴盛傳獲多蒙特斟介、海倫芬翼鋒艾祖基就得到意甲勁旅拉素垂青、阿爾克馬爾中場古普美拿斯則成AC米蘭獵物、川迪前鋒胡基治約滿後亦幾乎肯定會以自由身加盟薩拉戈薩，荷甲球星逃亡潮一觸即發！