德甲5.9閉門重開　每場波要幾多人參與？

德甲同德乙合共36間球會，周四(23號)一致同意喺5月9號以閉門方式重開聯賽，當然最終能唔能夠如期舉行，仍要等待德國政府同衛生部門批准。德國足總決定重開聯賽後，立即發出一系列衛生指引，當中包括每場閉門比賽嘅參與人數，最多為322人。

一場德甲賽事並唔係公園踢波，唔係有球員、教練、球證出席就可以成事，德國足總就定出賽事人員指引，共分3大區域。A區為可以進入球場嘅人(98人)，包括球員、教練、球證團隊同執波仔等等；B區115人係較為遠離球場嘅人，包括警察、醫護、賽會代表、球場職員等等；C區就係喺球場外或電視直播區嘅人(109人)，例如VAR團隊、技術人員等等。

另外，消息指出，德甲重開最主要嘅特別安排，係每星期需要2萬支新冠病毒試劑，畀所有球員及教練團人士，喺每次訓練及每場聯賽比賽前進行測試，現時德國全國每周可進行64萬次病毒測試。

●A區98人：球員(40人)、教練團(20人)、VAR技術員(15人)、球證(5人)、執波仔(4人)、球場保安(4人)、軍醫(4人)、攝影記者(3人)、衞生人員(3人)

●B區115人：電視台職員(23人)、VAR及電視技術員(19人)、保安(10人)、文字記者(10人)、主隊代表(8人)、球隊職員(8人)、聯賽會代表(7人)、球場員工(5人)、衞生人員(5人)、客隊代表(4人)、醫護(4人)、警察(4人)、影片分析員(4人)、消防員(2人)、藥檢人員(2人)

●C區109人：保安(50人)、VAR及電視技術員(37人)、電視攝製隊(14人)、球場職員(8人)