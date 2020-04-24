英超或以平均分決定歐洲賽資格

由於歐洲新冠肺炎問題嚴重，令各大聯賽重開成疑，歐洲足協亦作出讓步，容許無法復賽嘅聯賽以今季「運動成績」，決定歐洲賽資格。英國《鏡報》指一旦英超未能重開，或以平均分定出排名，分配下屆歐洲賽入場券。

歐洲足協曾一度要求各個聯賽必須完成全季賽事，否則會喪失下屆歐洲賽入場券，但因為新冠肺炎疫情持續，恐怕多個聯賽難以喺今個球季內重開，於是作出讓步，可以畀各國聯賽以本身情況，決定是否取消餘下賽事，但必須以今季「運動成績」，定出歐洲賽資格誰屬。

據了解，初步有兩個方法，第一係踢附加賽，爭奪歐洲賽入場券。第二係以目前聯賽積分嘅平均分決定排名，因為部分球隊踢咗嘅場數唔同，計平均分比較公平。

如果賽事可以重開，英超賽會傾向踢晒所有聯賽，而唔係只舉行附加賽，如果無法重開，惟有用平均分決定排名。

若然英超以平均分決定排名，利物浦以平均每場有2.83分仍然係榜首，曼城、李斯特城、車路士、曼聯分別排第2至第5位，前5位排名同現時總分一樣。

值得一提，曼城因為違反公平財政條例，已被歐洲足協判罰禁止參加未來2屆歐洲賽，一旦上訴失敗，第5位嘅曼聯可以頂上，獲得歐聯入場券。

同埋歐洲足協提出嘅指引，只係決定歐洲賽資格誰屬，而非決定冠軍及降班球隊，所以即使利物浦平均分仍然係英超一哥，唔等於可以獲頒冠軍。

今季英超平均分排名榜

1利物浦 2.83

2曼城 2.04

3李斯特城 1.83

4車路士 1.66

5曼聯 1.55

6錫菲聯 1.54

7狼隊 1.48

8阿仙奴 1.43

9熱刺 1.41

10般尼 1.34

11水晶宮 1.34

12愛華頓 1.28

13紐卡素 1.21

14修咸頓 1.17

15白禮頓 1.00

16韋斯咸 0.93

17屈福特 0.93

18般尼茅夫 0.93

19阿士東維拉 0.89

20諾域治 0.72