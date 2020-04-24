返嚟喇！韓職落實5‧8開咧全球矚目

終於有波踢喇！韓職決定5月8日（周五）晚上揭開戰幔，獨腳戲由上屆聯賽盟主全北汽車主場閉門迎戰韓足盃冠軍水原藍翼，然後其他首周場次喺5月9、10日接連開打，韓媒估計喺世界球壇處於休克狀態嘅依家，K聯賽將可能會成為一個全球性話題。

由於新冠肺炎肆虐，政府下令禁止大型活動，本年度韓職被迫停擺，直至近日疫情緩和，韓職聯賽會周五（24日）上午在首爾足球會館與K1、K2球會代表見面後，下午召開理事會通過今季聯賽喺5月8日Kick Off，揭幕戰係由全北汽車喺全北世界盃體育場迎戰水原藍翼。事關政府「保持社交距離」禁令仲未放寬，韓職復賽初期所有比賽均閉門進行。

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鑑於延誤兩個月至開戰，今季韓職要壓縮賽程，常規賽由3循環改雙循環減為27輪，另加5輪附加賽。升降班方式亦有定案，K1有兩隊降班，包括因為明年脫離軍隊體系嘅尚州尚武，佢哋將會轉成地方政府支持嘅「市民球團」，先要落去K2浸浸，K2就有兩隊升上韓職。假如賽事期間有球員感染新冠病毒，所屬球隊及對手均要隔離兩星期，相關比賽延期。萬一情況惡化需要叫停，韓職屆時如踢滿22輪，領先球隊將成為冠軍，並根據當時名次分配亞冠盃資格，但K2就只得一隊可以升班。

《首爾體育報》報道，已經有多間歐洲轉播商同媒體，向韓職聯賽會查詢K聯賽轉播事宜，到時歐洲多國可能購入轉播權，將對南韓足球發展大有裨益。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定

2.智甲：最快4月30日重開

3.自由盃、南球盃：暫定5月7日重開

4.韓職：落實5月8日開咧

5.德甲、德乙：目標5月9日復賽

6.挪超：暫定5月23日開咧

7.西甲、西乙：爭取5月28日復賽

8.意甲：計劃5月31日復賽

9.俄超：最快6月1日重開

10.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

11.美職：暫停至6月8日

12.瑞超：6月14日開咧

13.法甲、法乙：計劃6月17日重開

14.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

15.亞冠盃：暫定7月重開

16.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

17.巴甲：延遲開咧

18.澳職：暫停至另行通知

19.巴省聯：暫停至另行通知

20.葡超：暫停至另行通知

21.墨超：暫停至另行通知

22.阿超盃：暫停至另行通知

23.中冠盃：暫停至另行通知

24.荷甲、荷乙：暫定腰斬，待與歐洲足協磋商再落實

25.歐國盃：延至明年6月11日舉行

26.美洲盃：延至明年6月11日舉行