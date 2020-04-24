有「大哥」就有靠山　 郭劍橋感恩遇到黃洋

每個人的人生，都有其牽引着自己的明燈，而傑志守門員郭劍橋的引路者，自年少開始就一直為他在迷途之際留下一道光線，一直引領着他走，直至走到傑志，那人就是黃洋「大哥」。

■圖/文：黃雋謙

郭劍橋家鄉在吉林，出身自長春亞泰青年軍的他，14歲入讀秦皇島足球學校。因當時該校曾與上海申花合辦計劃，保送10多名具潛質的少年到巴西學法，當時身為申花青年軍的黃洋便是其中之一，造就郭劍橋「細細個就聽過呢個名」：「當時申花好強，所以對加入佢哋有啲憧憬，一路當『大哥』好似Super star咁！」談起認識「大哥」的經過，「阿橋」猶如化身一位小Fans般望向黃洋。的確，較「阿橋」年長3歲的黃洋走過的腳印，似乎一直無形中牽引着他。

20歲時，「阿橋」自覺未能躋身長春一隊，遂決定重拾書本，入讀深圳大學，卻又湊巧地再次與黃洋結下淵源：「深圳大學遇到中國大學生足球隊主帥，佢成日同我講起黃洋。」黃洋接着他的話補充：「嗰位教練帶過我踢2005年世界大學生運動會，當時我做隊長。」隨後「大哥」來港修讀理工大學的故事，相信讀者大概略有聽聞，但巧合的是，這年竟是「阿橋」南下香港加盟愉園的同一年。

2011年，黃洋在大專學界耀眼的表現，吸引傑志的垂青並順利加入。同年，曾在姊妹球會大中發揮不俗的郭劍橋，獲「藍鳥」正式收歸旗下，「阿橋」又再一次跟隨着「大哥」的步伐。但當「阿橋」首次遇見這位兒時偶像時，竟然鬧出一件趣事。「球會當時派咗間宿舍畀我，我一入屋就發現入面仲有嘢，有龍門手套又有生活用品。」黃洋憶述當時的情況，推測上季獲派宿舍的球員已經離隊，故沒有多想便清走舊物，怎料上一位租客「阿橋」數月後竟來尋回物品：「嗰時因為啲事返咗去6個月，返到嚟先發現間房唔係我嘅，因為當時同黃洋唔Friend，所以問完知道掉晒就算。」黃洋笑着反問：「你諗吓離開嗰半年，間房租金邊個畀？」

相識9載，時至今天兩人重提這件事，已不再如當日般靦腆，黃洋反而會經常以「大哥」口脗教導「阿橋」，這凸顯了他們獨特的相處方式。「因為識得耐，我會好似一個嚴格嘅大佬咁，一睇唔順眼啲事就會同佢講，而佢係一個聽我話嘅細佬。」黃洋道。而「阿橋」亦承認與黃洋相識多年，「大哥」漸漸成為他的人生導師：「我個人諗嘢好單純，黃洋好似多我幾個腦咁，當我小朋友咁教我嘢。」

在「阿橋」眼中，「大哥」就如一座靠山般事事支撐自己，但他偶然也會因過分依賴而受到黃洋的責備。黃洋透露，最近因為疫情關係，球會特意派發搓手液予球員，但有一次「阿橋」竟忘記帶屬於自己的搓手液卻向他借用：「我第一個反應係，球會派咗好多，你點解唔帶？佢竟然答我：『因為你有帶囉！』」「阿橋」這個回應是他依賴「大哥」的典型例子，但也反映他純真又帶點直率的孩子氣。

【郭劍橋Profile】

年齡：33歲

球衣號碼：23

現效力球會：傑志

曾效力球會：長春亞泰、愉園、大中

今季上陣：8場

【黃洋Profile】

年齡：36歲

球衣號碼：19

現效力球會：傑志

曾效力球會：上海申花、聖保羅、RJ 波圖基沙、上海群英

今季上陣：18場

●擁抱爆缸一生難忘

黃洋和郭劍橋在傑志共事9年，雙方定有幾場印象深刻的球賽。黃洋就憶起效力首季對天水圍飛馬的「足總盃」決賽。這場球賽由郭劍橋把關，雙方120分鐘打成3比3平手，需以12碼分勝負，「阿橋」最終神勇撲走對手的射門，助傑志奪冠，黃洋說：「嗰場波我開始察覺到『阿橋』嘅重要性，我記得所有隊友贏嗰刻都跑去攬住盧均宜，得我去攬『阿橋』。」

郭劍橋就分享另一場「足總盃」決賽：「上年對南區我哋85分鐘先入波，我因為碰撞爆缸。嗰場比賽後，『大哥』由攞獎盃直到去醫院都陪住我，對我嚟講係最感動。」