甘巴爾告別印超　下一站皇后區FC？

前傑志主教練甘巴爾，上月正式卸任印超聯奧迪沙FC主帥一職，據外媒消息指，這位帶領過「藍鳥」奪得過兩屆聯賽冠軍的功勳教頭，將很大可能接任前西班牙國腳大衞韋拿旗下，並將在2021年參賽美國次級聯賽的皇后區FC（Queensboro FC）。

現年43歲的甘巴爾曾於2009至13年擔任傑志主教練，曾帶領該隊重奪失落47年的聯賽冠軍，更榮膺過「三冠王」，為近年本地其中一位最成功的主帥。其後輾轉執教過澳職阿德萊德聯、澳洲U23和西悉尼流浪者。2018年甘巴爾卸任「西悉」主帥後，曾一度盛傳接替金判坤擔任香港隊教頭，惟最終未有如香港球迷所願，遂在同年轉戰印度領軍德里戴拿模，一季後隨着球隊易名奧迪沙FC繼續執教，去季帶領球隊以第6名完成球季。

直至上月奧迪沙FC宣布甘巴爾離任的消息，這名西班牙主帥拒絕球會提出的2年新約，並聲稱以家庭原因辭職。惟其後被傳出將與韋拿合作，擔任他有所投資的美國次級聯賽球隊皇后區FC，將在2021年首度出戰美國次級聯賽（USL Championship）。據悉，韋拿在2014年短暫效力墨爾本城時，認識當時執教阿德萊德聯的甘巴爾，其後更邀請其2016年到「DV7足球學院」美國分校擔任總監一職。假如甘巴爾今次真的轉戰美國球壇，香港球迷希望他回港再次領軍的美夢，恐怕又要再等幾年才有機會達成。