紅軍等多15日　封王遲咗15年

穿越劇或者電影大行其道，最主要原因係畀到幻想空間觀眾，今年台劇《想見你》更加係Hit到爆，「如果當年乜乜乜，你話幾好呢？」日前熱刺主帥摩連奴喺佢本自傳度爆料：原來只差15日，佢喺2004年就會成為利物浦領隊！可惜呢單嘢喺陰差陽錯之下未有成事，如果利迷有部可以穿越時空嘅「隨身聽」，會唔會好似《想見你》嘅主角咁，返番以前力勸「寸王」呢？因為摩連奴只要等多15日，利物浦就隨時提早15年奪得夢寐以求嘅英超冠軍！

近日「寸王」摩連奴喺自傳度大爆，原來佢喺2004年差啲接手利物浦，但因為「紅軍」高層一個決定，令佢最終轉教車仔、開創藍色王朝。另邊廂「紅軍」就要等到今季先好大機會首奪英超錦標，如果「寸王」當年冇上車，會唔會幫到「紅軍」改寫英超命運呢？

當年爭緊前4唔想公布住

雖然疫情持續，但英超重開似是勢在必行，利物浦今季好大機會首奪英超冠軍滋味，今次亦係「紅軍」自1990年之後，再次封王英格蘭頂級聯賽。不過一眾「利迷」有冇諗過，其實可以將奪冠時間校快15年呢？熱刺主帥摩連奴近日出版自傳，當然唔少得講吓自己啲威水史，包括2004年點樣帶波圖贏歐聯冠軍。最爆係原來喺8強次回合對里昂前夕，利物浦開始斟摩佬過檔，後來雙方更達成協議，不過當年「紅軍」要求「寸王」等多15日，因為當時佢哋仍然為爭前4嘅歐聯入場券而努力，唔想太早公布炒時任主帥侯利亞嘅消息住。

阿布使橫手天價氹寸王

正當「紅軍」坐定粒六之際，車仔班主阿布拉莫域就喺呢段時間乘虛而入，開出更高嘅人工同轉會「筆直」，查實阿布亦有另一人選，就係摩納哥教頭迪甘斯，咁啱佢睇中嘅兩位主帥都領軍殺入歐聯決賽，而波圖最終大勝3比0捧盃，令阿布「扑錘」揀摩連奴，並攜手打造「黃金戰車」。「寸王」首度上車即連贏2005及06年兩季英超錦標，雖然2004年利物浦亦搵到賓尼迪斯接手，仲喺歐聯上演「伊斯坦布爾奇迹」奪冠，但「肥賓」做到嘅嘢，摩佬會唔會做唔到呢？再講「紅軍」恨攞英超冠軍恨到流口水，若當年唔使摩帥等嗰15日，利記係咪唔使15年後先稱霸英超呢？

當然好多利迷都唔鍾意摩連奴，仲覺得佢已經out晒，不過依家係講緊嘅係2004年嘅摩連奴，一位紅足10年、歐洲球壇炙手可熱嘅戰術大師，自當年首度執教車仔起，佢先後喺英格蘭、意大利及西班牙攞過6次聯賽冠軍，絕對係「長途賽」專家。當然，摩連奴去到邊都要大灑金錢增兵，以「紅軍」當年嘅財力未必應付得嚟，不過「寸王」當年另一特點係團結全隊，上下一心為佢賣命，猶記得2010年，國米一班老將正係畀摩帥榨乾榨淨，逼出意甲史上首支3冠王，所以若果摩帥當年照原定計劃執教利記，真係乜都有可能發生！

球壇穿越記點少得佢哋？

除咗摩連奴、紅軍高層同利迷，回望過去，亦有好多歐洲球星喺陰差陽錯下做出錯誤決定，影響一生。如果命運有得再選擇，佢哋會唔會想改變自己嘅歷史呢？

奧雲傳奇變叛徒

同樣係2004年夏天，奧雲覺得繼續留喺利物浦好難再有突破，「紅軍」戰績每況愈下，正所謂人望高處，咁啱當時皇馬繼續「1年1星」嘅買人政策，佢哋睇中呢位英格蘭射手，以1200萬歐元嘅低價轉投皇馬。

不過「銀河艦隊」球星如雲，令到奧雲冇碇企，雖然佢喺45次上陣入16球唔算差，但只得25次正選披甲，不受器重，當季皇馬只得聯賽亞軍，喺歐聯更加係16強止步，而且奧雲眼白白睇住母會喺歐聯神奇封王，原本應該有自己份，翌季奧雲提出回巢，可惜「紅軍」已經唔騷佢，奧雲喺2009年更作出一個報復決定：加盟曼聯，從此走上由「紅軍」傳奇變叛徒嘅不歸路。

米高盧特立錯過丹麥童話

論丹麥最偉大球星，非米高盧特立莫屬，呢位中場以腳法細膩、傳送精準見稱，真正係好睇又好食。正因為咁，米高盧特立亦有一種藝術家脾氣，堅持踢進攻足球，可惜上世紀90年代，丹麥欠缺更多技術型球員，當時主帥慕拿尼爾遜惟有轉打快速反擊，因此同盧特立兄弟吵大鑊，兩兄弟齊齊退出國家隊，丹麥亦喺92年歐國盃外圍賽被淘汰。

世事真係好奇妙，92年歐國盃決賽周臨開幕前，南斯拉夫因內戰被禁止參賽，由丹麥補上，米高盧特立堅持唔踢，相反細佬白賴仁盧特立就歸隊，寫下丹麥奪冠神話，雖然米高之後回心轉意，更協助丹麥殺入98年世盃8強，但錯過咗百年難得一見嘅92童話，成為米高心目中嘅遺憾。

伊巴為歐聯背棄摩佬

伊巴謙莫域曾連續8季於不同聯賽封王，最大遺憾係未嘗歐聯冠軍滋味。時間重返2009年，巴塞啱啱榮膺3冠王，時任主帥哥迪奧拿決定放棄伊度奧，想用佢再補4,600萬歐元換伊巴返嚟。當年國米教頭係摩連奴，佢同伊巴Friend到好似兄弟咁，摩佬問伊巴：「你想唔想走？」伊巴好坦白咁話為咗捧歐聯，惟有加盟巴塞。

伊巴去到巴塞，好快就同哥帥不和，最諷刺係伊巴代表巴塞喺當屆歐聯4鬥國米，3次披甲均食白果，包括4強兩回合計輸2比3出局，反而舊東家國米就一搔45年之癢，重上歐洲之巔；伊巴為咗捧歐聯離棄摩連奴，足以後悔一生。