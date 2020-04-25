荷甲官宣腰斬 阿積士排第1都冇冠軍
2020年04月25日 00:43
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荷甲日前受該隊禁聚令所限，公布9月前都唔會再有比賽，在周六(25號)官方正式宣布，今季聯賽腰斬，同比甲之前話腰斬時，直接將冠軍頒畀榜首布魯日唔同，佢哋亦唔會有冠軍及取消升降班，係荷甲史上首次出現咁嘅情況。
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即係話排緊榜首嘅阿積士都冇冠軍攞，只係取得下屆歐聯附加賽資格，堅慘。「2哥」阿爾克馬爾則獲歐聯外圍賽資格，「3哥」飛燕諾直入下屆歐霸分組賽，燕豪芬及威廉二世就要踢歐霸外圍賽，而包尾嘅華域克同尾2嘅海牙唔使降班，由於不設升班，下季荷甲維持18隊。
各聯賽及主要錦標最新進展
1.自由盃、南球盃：暫定5月7日重開
2.韓職：落實5月8日開咧
3.德甲、德乙：目標5月9日復賽
4.挪超：暫定5月23日開咧
5.西甲、西乙：爭取5月28日復賽
6.意甲：計劃5月31日復賽
7.俄超：最快6月1日重開
8.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明
9.美職：暫停至6月8日
10.瑞超：6月14日開咧
11.法甲、法乙：計劃6月17日重開
12.日職、日乙、日聯盃：或7月重開
13.亞冠盃：暫定7月重開
14.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽
15.巴甲：延遲開咧
16.智甲：暫停至另行通知
17.澳職：暫停至另行通知
18.巴省聯：暫停至另行通知
19.葡超：暫停至另行通知
20.墨超：暫停至另行通知
21.阿超盃：暫停至另行通知
22.中冠盃：暫停至另行通知
23.比甲：暫定腰斬
24.荷甲、荷乙：腰斬，不設冠軍及升降班
25.歐國盃：延至明年6月11日舉行
26.美洲盃：延至明年6月11日舉行
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