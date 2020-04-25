阿諾特威盡英超電競　4強遇史達寧爆紅藍會

由英超賽會舉辦嘅電競邀請賽(ePremier League Invitational Tournament)，周五晚（24日）進行8強大戰，利物浦無論係現實定打機都氣勢如虹，頭場賽事阿歷山大阿諾特嘅利物浦，以4:1淘汰基斯甸艾素嘅紐卡素，昂然進入4強，將要硬撼史達寧嘅曼城。賽事4強及決賽將於周六(25日)舉行，誕生電競盟主。（Now 622周六晚10時直播）

賽前外國博彩公司開盤，阿歷山大阿諾特嘅利物浦要讓2.5球，因為16強時佢曾經大炒5:1炒音樂人Tom Grennan嘅曼聯。今場開波無耐雙方都入波，半場紅軍領先2:1，到下半場利物浦控制戰局，最終以4:1贏波，最後埋齋一球由穆罕默德沙拿射入後，仲做埋經典做瑜伽慶祝動作，認真搞鬼。至於阿諾特喺4強對手，將會係史達寧領軍嘅曼城，後者喺8強以4:2淘汰安祖高美斯嘅愛華頓，「紅藍」由英超鬥到去電競賽。另一場4強戰，由杜韋麥尼爾嘅般尼火併迪亞高祖達嘅狼隊。

賽事4強及決賽將緊接於周六舉行，不過就由早幾日嘅香港時間晚上7點，改為10點開波，球迷要留意喇，今次比賽所有收益將會捐畀英國國家衞生事務局（NHS），用作抗疫之用。