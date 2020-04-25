【有片】有波睇！伊巴謙莫域入波等踢瑞典超

疫情影響下全球聯賽幾乎全部暫停，球迷餓波個幾月後，近期開始有熱身賽上演，周五(24號)更有天王巨星伊巴謙莫域粉墨登場！呢位38歲神鋒為佢做老闆嘅瑞超球會哈馬比「客串」上陣，而且仲喺呢場有直播嘅熱身賽入面入波，佢賽後更暗示唔排除會加盟哈馬比！

意甲繼續停擺情況下，效力AC米蘭嘅伊巴謙莫域一直都留喺瑞典避疫，而且仲喺佢上年底入股25%嘅哈馬比跟操。隨住瑞超計劃6月14開鑼，哈馬比周五安排咗一場電視直播嘅閉門熱身賽，由哈馬比同兩支同市球隊Bajans及IK Frej，三隊拆成兩隊進行比賽，伊巴謙莫域喺賽事中亦好生猛，更接應隊友長傳輕鬆射入。

由於AC米蘭早前高層大地震，上月更將一手帶伊巴謙莫域加盟嘅足球主管波班炒魷，有傳伊巴謙莫域考慮到AC米蘭提早解約。呢位瑞典傳奇賽後就表明會尊重合約，粉碎解約傳聞，但佢1月嗰陣只係同AC米蘭簽約半年，亦唔排除之後會去瑞超比賽。

伊巴謙莫域接受瑞典媒體《Dplay Sport》訪問，被問到會唔會加盟哈馬比，佢就話：「所有嘢都有可能，只要我同意嘅話乜都有可能。我曾經講過唔會踢瑞超，不過唔同情況下我經常會改變主意。」伊巴謙莫域更表示唔會因為自己係老闆，就要哈馬比簽佢：「我唔係一個靠名氣同地位生存嘅人，如果我效力一間球會，就要確定自己有好表現同有貢獻，大家拭目以待。」

雖然已經38歲，但伊巴謙莫域仍然狀態極佳，今年1月加盟AC米蘭後，各項賽事上陣10場(810分鐘)有4入波同1助攻，哈馬比教練贊臣都大讚伊巴謙莫域勁弗，加上今場熱身賽又有波入，似乎冇人會懷疑佢對哈馬比會有好大貢獻囉！