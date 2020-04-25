莊家開盤　伊巴謙莫域拎硬瑞典超金靴

瑞典神鋒伊巴謙莫域為哈馬比上陣兼入波，再次證明佢喺瑞典係「超晒班」，隨住呢位「老闆」加盟哈馬比嘅傳聞愈嚟愈勁，博彩公司betfair已經搶先開盤，其中包括伊巴謙莫域贏得2020年瑞典超聯賽神射手係4.5倍(見表)。事實上，瑞典超金靴嘅水平線近年不斷下降，上季金靴係佐加頓斯前鋒穆罕默德杜雷爾，都只係得15個入波，對上4季只有1季神射手係入到20球，而伊巴謙莫域之前喺水平同樣唔高嘅美職，兩季分別入22球同30球，返瑞典踢波肯定入波停不了啦！

如果伊巴謙莫域真係加盟哈馬比，佢同母會馬模嘅仇恨肯定更加劇烈，自從伊巴謙莫域入股哈馬比後，馬模球迷已經將主場外嘅伊巴謙莫域銅像打爛，betfair開盤亦特別開出「倒戈馬模食紅牌」、「倒戈馬模入波」等賠率，對於馬模球迷嘅「反轉豬肚」，伊巴謙莫域周五友賽後就首度回應，而且毫不留情炮轟：「真係可恥！佢哋(馬模球迷)只係想得到關注、想傳媒報道佢哋，呢啲係幼稚園小朋友水平，我哋大人唔會一般見識。個銅像冧咗，但我嘅故事會永遠存在。」

●伊巴謙莫域2020瑞典超特別賠率

-對馬模入波 1.91倍

-哈馬比正式比賽處子戰入波 2倍

-成為聯賽神射手 4.5倍

-哈馬比正式比賽處子戰連中三元 11倍

-對馬模食紅牌 17倍

-哈馬比正式比賽處子戰被逐 34倍

賠率來源：betfair