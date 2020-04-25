大埔女足落區派抗疫物資　發放正能量

香港足球總會上周宣布取消賽馬會女子足球聯賽餘下賽事，大埔女子足球隊趁著停賽空檔期落區派發抗疫物資，周五（24日）教練林展圖及兩位球員葉婉彤、葉婉汶於大埔街市派發約300個口罩暫存套，答謝大埔街坊的支持。

口罩成為港人抗疫必須品，不過用餐時大家難免要脫去口罩，假如亂放桌上又會沾染更多細菌，所以大埔女子足球隊計劃送出總共1000個口罩暫存套，讓市民可以「食得安心」。賽馬會女子足球聯賽餘下賽事因為疫情而取消，去季排第4位的大埔今季站於相同位置，尚餘3輪賽事未能完成。

葉婉汶經歷十字韌帶斷裂重創後於今季復出，對於賽季提早結束，她感到頗失望：「啱啱搵返比賽狀態嘅時候，突然又要停落黎，的確覺得唔抵。不過換個角度諗，呢段時間可以畀有需要嘅隊友養傷，亦可以畀我哋發掘一下球場以外嘅自己。」

近日香港新增確診個案回落至個位數，「阿汶」提醒港人不要鬆懈：「 希望大家盡量減少社交接觸，繼續忍耐同自律。作為大埔一分子，我哋都想為呢個社區帶嚟正能量，等街坊鄉里感受到我嘅團結精神，齊心抗疫。」

康文署轄下的體育設施關閉至5月7日，大埔中堅葉婉彤表示，作為球員目前能夠做的只有裝備自己，這兩個月停賽亦讓她反思不少：「原來自己踢足球都有17年，足球真係佔咗我嘅生命好大部分，我好珍惜足球帶畀我嘅所有。好掛住同隊友練波、比賽嘅日子，大家為著同一個目標共同進退，嗰份激情令我好深刻，希望大家可以keep住呢團火，下一季重頭來過！」