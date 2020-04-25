公平咩？佢係毒男　但溝到索女

由細到大都面對逆境嘅基沙文，喺疫情之下當然唔會有事，佢呢排埋首搞緊佢隊電競隊，早排先利用電競隊名義眾籌畀醫護人員，加埋佢早年已經用自己經歷出漫畫，球場以外投資新產業，全身投入做CG（Comic & Game）達人，成為宅男界最成功嘅代表。

基沙文條命絕對生得唔靚，雖然貴為世界盃冠軍成員，但唔係樣樣嘢順風順水，細個就因為生得細粒，即使擁有足球天份，但多次被唔同球會拒諸門外。成為球員之後，想認識依家老婆，都足足用咗一年半時間，先至約到心目中女神首次約會，到依家由馬體會轉投巴塞，亦因為適應問題，暫時表現一般。

出自傳漫畫長賣長有

不過，就係呢啲經歷，令到基沙文練就打不死精神，更將自身練歷化為生意，喺2017年開始出漫畫，呢本漫畫嘅主角叫Tony Grizi，由佢目睹法國隊贏得1998年世界盃冠軍講起。呢本書入面提到，雖然冇人懷疑Grizi嘅才華，但弊在體格太弱，幾乎令佢被拒諸球員夢想嘅大門之外，最後經歷重重困難，成為一名職業球員及國家隊青年軍嘅故事。

漫畫對象係8至12歲小朋友，舊年年尾出到第8集，認真犀利，網上賣緊9蚊歐元（約75港元）一本，每本漫畫有157幾頁，仲有法文、西班牙文同英文3個版本，雖然每本分紅唔多，但勝在長賣長有。

搞電競隊細佬做總經理

除咗出漫畫，平時係唔會出街嘅基沙文，鍾意匿喺屋企做宅男。基沙文鍾意打機就係人都知，更不時喺網上分享打機經驗，更試過以Fortnite入面人物嘅動作變為慶祝入波嘅動作，佢今年初更加將打機嘅熱誠變成生意，宣布成立電競隊，公開招募高手加盟，當時基沙文個招聘廣告一出，10分鐘已經有1,500人遞表應徵。

基沙文嘅電競隊以自己個名做生招牌，叫做「 Grizi Esport電競隊」，電競隊除咗招人打基沙文好鍾意嘅FIFA之外，仲有Fortnite、LOL、Rainbow Six 同 CS:GO，電競隊由佢細佬Theo做總經理，老竇亦有份幫手打理。最搞嘢嘅係，基沙文效力嘅巴塞隆拿，本身亦成立咗一支職業電競隊，兩隊隨時有機會喺大型賽事碰頭，到時唔知基沙文會唔會放軟手腳呢？

為親人拒絕PSG 顧家男低調專一

基沙文其實係宅男一名，即使遇到心儀對象，都唔敢積極追求，佢係喺2009至2014年效力皇家蘇斯達時認識老婆Erika Choperena，當時Erika仲讀緊書，根據基沙文2017年出嘅自傳講，當佢第一次表白時，Erika拒絕咗，但基沙文將呢份愛一直埋於心入面，到咗1年半之後，基沙文用電話message約Erika，終於喺2011年12月27號首次約會。

喺效力皇家蘇斯達期間，基沙文曾經獲得巴黎聖日耳門（PSG）賞識，但因為Erika正懷住佢哋第一個BB，基沙文因此拒絕呢間豪門嘅邀請，直至2017年二人先至正式拉埋天窗。

保護小朋友唔影正面相

基沙文同Erika對家事好低調，尤其保護2個小朋友，好少見到佢哋喺個人社交平台放一對囝囡嘅相，間唔中有嘅，只會係小朋友嘅背面，或者從高位影頭殼頂，唔會見到小朋友嘅正面。基沙文又細心又靚仔心理質素又高，堅係絕世好男人。