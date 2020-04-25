體院全面消毒　強調曾綺婷完全康復

為了保障運動員健康，香港體育學院周六（25日）噴灑由「香港科技大學及捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」研發的GERMAGIC™消毒劑，其有效期長達90日，符合美國環保局對殺滅新冠病毒的要求。另外，就著空手道運動員曾綺婷康復出院後，到體院飯堂用膳被網民炮轟一事，體院社區關係及市務總監李忠民重申，曾綺婷是在連續3日糞便樣本呈陰性後，方獲醫生批准出院：「從科學和醫學角度來看，她是一個完全健康的人。」

曾綺婷3月從法國集訓回港後確診新冠肺炎，經過29日留院治療，病毒檢測呈陰性，在上周五獲醫生批准出院，隨即返回體院宿舍。曾綺婷曾解釋返回體院的原因，除了因為日常用品擺在宿舍，還希望繼續進行自我隔離。惟昨日有人在連登討論區上載一張曾綺婷到體院飯堂用膳的照片，炮轟其在體院自由活動，行為自私。李忠民拒絕回應網上評論，但強調曾綺婷已完全康復。

「體院所有事情都以科學為依歸，不會被情緒、感覺影響決定。體院讓曾綺婷回來，是因為她在4月13至15日連續3日的病毒檢測樣本，包括糞便樣本都呈陰性，證明她是一個健康的人。加上出院當日，體院安排專車直接送她回來，故她完全沒與外界接觸。」對於有患者由陰性轉陽性，李忠民引述體院運動醫學顧問醫生容樹恒指出：「由陰性轉陽性的患者未有進行糞便檢測。嚴格來說，他們不是翻發，而是體內存有殘餘病毒，屬極少數情況。」

李忠民表示曾綺婷返回體院後第一周，留在宿舍房間叫外賣屬「自願性質」，重申曾綺婷可在體院自由活動。而早前確診新冠肺炎的空手道總教練及法籍教練，已經康復出院，雖未有入住體院宿舍，但有回來體院進行行政工作。至於空手道運動員李振豪和周家謙目前尚在留院，健康狀況良好。

另外，體院近日放寬「封關措施」，除了容許院內運動員周末外出8小時，也容許病毒檢測呈陰性的全職運動員返回體院。李忠民表示約有40人已經完成檢測，目前體院內有100多名運動員，涉及11個奧運、亞運項目，及4個殘奧項目。他續透露中國單車隊仍在體院內訓練，並受到相關措施規管：「由於港隊很多項目都達到世界級，我們需要強隊一同訓練。」

準奧運競步代表程小雅隔離40日，今日終於外出，惟因疫情未完全好轉，購買日用品後就會回體院，周日才會回家：「其實以前星期一至六我都是留在體院，星期日才回家數小時，所以封關對我影響不大。但放寬還是興奮的，終於呼吸到新鮮空氣。」