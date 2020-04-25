歐戰升降引爭議　甘保爾：史上最大恥辱

荷甲腰斬雖然不設冠軍，不過歐洲賽資格同升降班安排卻惹來極大爭議，其中失去歐霸資格嘅烏德勒支同無緣升班嘅甘保爾更揚言會採取法律行動追討損失。

先講歐霸資格，聯賽停擺前排第3至5位嘅飛燕諾、燕豪芬及威廉二世可獲來屆參賽席位，不過第6位嘅烏德勒支只比威廉二世少3分兼少踢1場，而且得失球差烏德勒支明顯佔優，最慘佢哋原本已經打入荷蘭盃決賽同飛燕諾爭標，依家兩個出戰歐霸機會都冇咗，自然心有不甘，球會官方認為呢個安排唔可以對佢哋今季表現作出公平評估，會考慮向歐洲足協上訴或訴諸法律行動。

歐聯方面，停擺前同得56分嘅阿積士及阿爾克馬爾都獲得來屆參賽資格，不過AZ因為得失球較差，排第2要由第2圈外圍賽踢起，阿積士則踢少2圈直入附加賽，而且一旦今屆歐聯冠軍可以透過本土聯賽取得參賽資格，阿積士更可直入分組賽，難怪AZ喺官方網頁發聲明唔認同今次決定。

升降班方面爭議聲音最大，事關投票結果係16票支持保留升降班，9票反對、9票棄權（荷甲、荷乙共38隊，荷乙4支青年軍沒投票權，共34票），由於16票未能過半數，所以決定取消升降班。荷乙原本頭2名直接升班，停擺前排榜首嘅甘保爾領先第3位嘅禾寧丹11分，所以呢個安排激到甘保爾主帥夏基迪莊紮紮跳：「呢個係荷蘭體育史上最大恥辱，我哋由去年10月開始領先，取消升班無論從競技或經濟角度，都對我哋造成極大打擊，我哋唔會罷休，一定會搵最好嘅律師去處理呢個問題。」