中甲幾隊唔掂　徐宏傑：梅州客家一切正常

因新冠肺炎疫情影響，中國甲組聯賽多支球隊陷入財政危機，甚至面臨倒閉。中國足協日前頒布兩項減薪建議，以勸導多支球隊減省開支。香港球員徐宏傑所屬的梅州客家早前則宣稱球隊財政狀況良好，暫無計劃向「傑仔」在內的球員「開刀」。

新冠肺炎疫情重挫中國足壇，中甲聯賽礙於遲遲未能開季，多支球隊陷入財政危機，當中上季排第11的廣東華南虎2月宣布解散，而老牌球會遼寧宏運亦將面臨清盤。其後，中甲更傳出多隊出現欠薪情況，北京人和被爆接近半年未發薪金。中國足協為免更多球隊退出，遂在上周一（20日）向各隊提倡減薪方案，建議球會向職球員每月減薪不少於三成，直至球季開始前一個月。

至於23歲香港後衞徐宏傑所效力的梅州客家，總經理曹陽周三（22日）向傳媒透露，球隊目前財政狀況穩定，沒有打算向職球員進行減薪。「傑仔」亦指出目前球隊營運一切正常，球員仍保持常規操練，資源和人事安排並無任何異樣。加上據梅州客家官方微博資訊，球隊近日簽入3名新援，相信該會仍在積極備戰盛傳6月展開的聯賽，「傑仔」將很大機會續戰今季中甲。