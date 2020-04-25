專欄輪住嚟　「握手哥」在家搞躁兩個仔

講咗幾日昔日港甲外援，不如今日講吓一個退役咗嘅本地球員，佢就係上季之後退役嘅「握手哥」梁子駿喇！

夢想FC上季之後散班，唔踢港超嘅「握手哥」就同姚學文、李思明頂咗夢想足球學院嚟做。聽講開始都做得唔錯，啲班開吓開吓，除咗畀小朋友嘅恆常班之外，仲開埋石屎地嘅成人班，都算上咗軌道。可惜，畀個疫情搞一搞，焗住乜都停晒，就算做生意經驗豐富嘅「握手哥」，都話好大鑊。「有乜計呀？都冇辦法啦！咪唯有等吓先囉！（你有貨唔驚）唔驚？波又冇得教、甲組又冇得踢，好難唔驚喎，好彩老婆有份工咋！依家佢先係一家之主，我全職喺屋企湊仔。嘻！嘻！」

講就咁講啫，大家有冇聽過「放假攰過返工」？好似「握手哥」咁要一個喺屋企湊兩個精力充沛，破壞力有番咁上下嘅囝囝，應該唔係一件容易嘅事。好似早兩日咁，讀緊K3嘅阿哥「浩霆」，同係K2生嘅細佬「浩鋐」，一齊夾個老竇做手工，扮狼人。只見讀書嗰陣勞作堂負分咁滯嘅「握手哥」，鬼咁好心機擺晒壇，又剪又捲又黐，結果一番心機，換嚟兩個寶貝仔黑口黑面，睇到張相真係笑到眼淚，哈！哈！哈！

大頭