將不可能變成可能　播磨浩謙學晒Simpsons

提起美國著名幽默諷刺動畫《阿森一族》（The Simpsons），你會想起甚麼？是神預言？還是荒誕胡鬧劇情？效力東方龍獅的日港混血兒播磨浩謙（Tiger），就最愛這套曾獲得艾美獎的卡通片，並直言做足球員、甚至做人都要擁有像主角Bart般的「想像力」，不要被框架所限，才可以把「不可能變成可能」！

■文：司徒子文

雖然屬半個日本人，但播磨浩謙卻直言日本動漫並非自己杯茶，反而對Simpsons情有獨鍾：「如果你只係睇表面嘅話，會覺得Simpsons係套無聊卡通，但其實只要你細心品味，就會發現每集都有啲深度思想表達，唔係無厘頭笑吓就算。睇番咁多年以嚟，Simpsons喺各大頒獎禮都得獎，就知佢一啲都唔簡單。」

談及為何會戀上Simpsons，播磨浩謙坦言因為大家都「曳曳」：「仲記得第一次接觸到Simpsons係中學年代，咁啱嗰幾集係講Bart喺校園搗蛋生活，而當時嘅自己都係屬於曳嗰班，所以睇落好啱channel有啲似自己，但點知愈睇就愈發現有深度，變成咗我嘅最愛！」

主角Bart個性反叛，又經常惹事生非，連前美國總統老布殊都指其為「壞榜樣」，但播磨浩謙反而認為Bart是一個很好的學習對象：「雖然佢每次都專登搞啲惡作劇出嚟，但呢啲都要有豐富嘅想像力，更加需要嘅係有自信，深信自己有能力完成惡搞。其實呢兩樣嘢喺球場上、甚至喺人生道路上都好緊要。即使面對嘅對手有幾咁強大都好，只要敢去『想』致勝方法，同埋有敢去實踐嘅信心，唔好畀『常理』框實自己，咁先可以有突破，把不可能變成可能，創造奇蹟！」

2016年4月，播磨浩謙於作客菲律賓球會卡雅的「亞協盃」分組賽，於86分鐘門前補射破網，錄得職業生涯首個入球外，更射入全場唯一入球，協助傑志最終以1比0勝出，賽後Tiger即買了一個Simpsons籃球框作為禮物獎勵自己。現時播磨浩謙家中房內都滿佈Simpsons裝飾，甚至連床單都是Simpsons，可說是發夢也想去追逐各項「夢想」！

【播磨浩謙Profile】

年齡：22歲

位置：前鋒、右中場

現效力球會：東方龍獅

曾效力球會：傑志、夢想FC、凱景

個人榮譽：

(球會)

2016-17年度港超聯、高線組銀牌、足總盃冠軍

2015-16年度聯賽盃冠軍

(香港隊)

2019年省港盃冠軍

●最長壽卡通片勁爆神預言

《阿森一族》是美國電視史上播放時間最長的卡通片，迄今已播出超過30年及600集，其中最為人熟悉的當然是劇內經常有「神預言」出現。

大家都最熟悉的，包括有2000年預言特朗普將會擔任美國總統、1998年預言迪士尼將收購Fox、以及2012年出現Lady Gaga鋼索飛人造型等等，及後現實中一一成真。最近更有網民發現，2007年Simpsons電影中，已預告湯漢斯要隔離一事，叫人嘖嘖稱奇。

對於信不信Simpsons有「神預言」存在，播磨浩謙就認為只是巧合：「我認為只係咁啱得咁蹺，需知道Simpsons到依家有600幾集，30年嚟總會有幾秒畫面係同未來嘅事相同。之後傳媒再將佢無限放大，咁先可以收到『神預言』嘅宣傳效果。」