「閉門」時代 球隊奇招注入新靈魂

閉門足球時代即將降臨！歐洲各大聯賽停擺超過1個月後，已經蠢蠢欲動務求盡快重開，不過有個無可逃避嘅悲慘現實，就係賽事將進入一段長時間嘅「無人之境」！德國及西班牙等國家都預計今年之內都唔可能安排觀眾入場，冇觀眾嘅足球就等如冇靈魂嘅軀殼，各大球會亦紛紛諗計對抗呢個尷尬情況。

歐洲頂級聯賽，場場波幾萬觀眾屬平常，為咗製造「存在感」，據報德甲球會科隆正研發一款「打氣App」，畀球迷遙控打氣聲浪。德國《圖片報》話科隆會喺「吉場」座位放上唔同橫額、海報同標誌「填色」，最犀利係會製作一款手機程式，球迷睇直播時可以揀選「拍掌」、「唱歌」、「吶喊」等指令，例如好多人揀「吶喊」，球場廣播器就會播出叫

喊嘅聲浪，希望班球員更加投入。

慕遜加柏推膠板球迷

另一德甲球會慕遜加柏，早前就率先推出「膠板球迷」服務。粉絲可以網上認購膠板同座位，再寄自己張相製成「替身」入場，每個位盛惠19歐元（約160港元），據講反應踴躍。慕遜加柏已開始動工安排球迷「入座」，職員將巨型膠板用索帶同鐵絲綁喺座位，製造萬人空巷場面，瑞士門將恩尼森馬表示：「呢個主意好正！我已經睇過幾個『膠板球迷』，好期待佢哋塞爆看台，球員會感受到球迷嘅支持，喺呢個艱難環境下尤其重要。」

英超球會白禮頓行政總裁巴伯，早前都呼籲各球會要用創意嚟打救足球，佢透露白禮頓計劃喺閉門作賽期間，用廣播器播出球迷熱烈打氣嘅聲音，座位則放上多謝醫護人員嘅橫額，巴伯話：「足球會返嚟，但已經唔係我哋熟悉嘅足球，如果呢個係唯一方法（閉門作賽），我哋都只能照做，但可以諗下點樣包裝。」

米迪蘭特fans車中睇波

最後，丹麥勁旅米迪蘭特亦有奇招出賣，佢哋官方宣布將效法「汽車影院」經營方式，復賽後每場賽事安排2,000架車進入球場，球迷安坐車內睇住兩個大屏幕直播，估計有1萬球迷可以參加，米迪蘭特官方twitter形容：「好消息！閉門作賽唔會分開球會同球迷，大家可以繼續見證球會冠軍之路！」

懷念！3大瘋狂看台

擁有嘅時候唔識珍惜，到失去先至覺得珍貴，面對可以預見漫長嘅「閉門足球」日子，球迷會唔會更加懷念呢3個以「瘋狂」見稱嘅著名看台呢？

韋斯法倫球場南看台（多蒙特）

多蒙特主場最著名嘅「黃牆」（Yellow Wall），就係位於南看台，25,000球迷砌出巨型海報，將多蒙特每段時期嘅故事「砌」出嚟，例如送別高普、夢想歐聯等等各式各樣嘅複雜圖案，已經成為球壇風景，就算係最簡單嘅球會標誌，「黃牆」都可以砌出驚人震懾力。

拿邦保拿利球場北看台（小保加）

小保加主場受地理位置影響，3面看台設計奇特，其中被稱為「La Doce」（第12人）嘅北看台，集合一班最死忠球迷，阿根廷國腳基斯普等多位球員曾經講過，當北看台一齊吶喊，球場會有「地震」感覺，2012年對競賽會一仗，就曾經錄得黎克特制6.4級震度。

土耳其電訊球場北看台（加拉塔沙雷）

呢度雲集土耳其甚至全歐洲最瘋狂嘅球迷，比賽期間放煙花同燒雜物已經成為「慣常」，雖然唔安全同唔合法，但已經成為加拉塔沙雷嘅特色，另外呢個球場曾經錄得131分貝聲浪，入埋健力士世界紀錄大全，「地獄球場」唔係浪得虛名！

閉門作賽主隊勝率仲高啲？

閉門作賽會唔會影響主場之利？一般認知下，主場出擊佔盡天時、地利、人和，冇咗球迷嘅打氣好自然冇咗一股重要力量。

不過《天空體育》統計顯示，喺世界各地聯賽停擺前，意甲、西甲同澳職先後有11場閉門賽事，令人驚訝嘅係，相同11場賽事之前喺有觀眾情況下，主隊勝率係44%，但閉門作賽後主隊勝率提高至56%！當然，呢個數字只係由停擺前嘅11場波計算，案例太少，得出嘅結果亦有好大偶然性，但閉門作賽對主隊嘅影響，未必如大家想像中咁大。