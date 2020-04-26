天生與水結緣　滑浪Babe要借奧運升身價

莫非女人真是水做的，她與水的結合成就了精彩人生！或者命運安排她一生總是離不開「水」，昔日苦練水中芭蕾讓她擁有運動員夢寐以求的奧運金牌，退役後投奔大海愛上了刺激的滑浪，令她成為俄羅斯最吸晴人物之一，「滑浪Babe」泰曼妮亞（Angelika Timanina）似乎仍未滿足，復出再踏上闊別多年的奧運舞台，並要借助五環效應再調高身價！

翻看奧運史，要先後在兩個不同項目都踏上頒獎台最高台階的女運動員從未出現，這位2012年韻律泳倫奧金牌就要挑戰歷史，並要譜寫她的泰曼妮亞故事。這位前俄羅斯韻律泳隊長自從2016年退役後，就投向大海享受刺激的滑浪世界及致力發展市場潛力極大的社交網絡。

藉社交網賺錢賺人氣

被稱為泳壇舒拉寶娃的泰曼妮亞，揚言要為自己打造成「下一個舒拉寶娃」，要成為品牌代言的寵兒。「當我離開游泳，我就開始增加自己在公眾的曝光率，繼而在俄羅斯進修了公關課程，我喜歡做模特兒，希望透過成為公眾人物增加收入，這的確很有效，目前主要收入來源就是廣告宣傳及社交平台。」

不過，這位與寶娃有幾分相似的俄國美女放眼更遠：「我希望成為滑浪界的舒拉寶娃，可以當上奢華品牌如Dior及Armani的代言。」要知道舒拉寶娃就是憑着標緻的面孔，再加上網壇成績作為催化劑，成為體壇富婆，即使曾因為服用禁藥被禁賽，在2018至2019年仍打入搵錢最多的運動員十大。

今日（26日）恰好年滿31歲的泰曼妮亞，曾經贏過奧運金牌及多次世界冠軍，當年因為手腕受傷無法繼續韻律泳的專業訓練，投身滑浪起初只是當作一種嗜好，但無想過潛力再次爆發，短短幾年已經在滑浪界躋身前列，打出名堂，令她的市場價值亦相繼上升，再加上她不時在個人社交網po出性感相片與粉絲互動，單是在IG已有超過16萬追隨者，是俄羅斯最具市場價值的運動員之一。

「形象緊要堅拒拍裸照」

要仿效舒拉寶娃的成功之道，泰曼妮亞深明個人形象相當重要，即使有成人雜誌開出豐厚條件邀請她拍裸照做封面，她都堅決拒絕，這也是為了實現「下一個舒娃」的計劃之一，「的確有人想我拍裸照，但我相信沒有高尚品牌會找一個拍Playboy封面的女生做代言。」

「滑浪為我帶來一個全新的世界——自由、大海、陽光，自己一個在浪裏融入大自然，但一切都要自己把握。」或者這是上天的安排，滑浪成為東京奧運的新設項目，泰曼妮亞承認正好是自己升價的良機：「韻律泳已經是過去式，人生會更精彩。所以每次滑浪我都盡力表現，去年世界盃更意外地成為第一，擊敗一些有10年或20年經驗的選手，以首名被選入國家隊。」

既然是天意，泰曼妮亞就決定再博一次，她笑言4年來最認真就是這一刻 ：「我好期待到日本東京，這是我下一個夢想。最近全球爆發的疫情，令我有很大體會，很多事情都有很多不肯定的變數。」正所謂有危就有機，捉到時機就可有意想不到的成效！

認識泰曼妮亞（Angelika Timanina）

‧1989年4月26日生於俄羅斯Yekaterinburg

‧身高1米76，體重58公斤

‧前韻律泳運動員，現為滑浪選手、模特兒

‧喜愛旅遊，時裝

‧5歲開始學韻律泳，2016年正準備里約奧運遇上手腕受傷，2017年正式退役

‧曾參與拍攝電影：Breathless，Piter by Kasta

‧威水史：2012年奧運韻律泳金牌，8次世界冠軍，7次歐洲冠軍

‧座右銘：運動是我的生命，它為我帶來一切