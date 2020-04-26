踏出第1步！NBA部份訓練場重開

NBA停擺一個半月終於有好消息，據美媒報道5月1日(即香港時間5月2日)起，聯盟可以允許一些居家令鬆動的地區，讓球員可以到訓練場館練習，雖然這不是全面開放，但對NBA重開踏出第一步。據美媒消息，各界對今季復賽認為機會甚為渺茫，聯盟只會組織16支季後賽球隊，在一個固定地方進行縮水版的季後賽。

由於新冠肺炎疫情關係，30支NBA球隊的訓練場館已全部關閉，不能開放給球員訓練；但據美媒周六報道，在某些城市及州份的NBA球隊可以局部開放，但這是球員自願性質，而訓練場所開放也只是給個人訓練的球員，而集體訓練依然是被禁止。

雖然話可以局部恢復個人訓練，但不少球隊都未能實行，好似紐約的居家令就持續至5月16日，紐約人及籃網這段時間都無法開放場館，活塞及黃蜂等都有同樣的困難。最近有消息人士透露今季的常規賽可能取消，聯盟只會組織16支季後賽球隊，在一個固定地方舉行季後賽，大部份專家都認為拉斯維加斯是最理想的地方，亦有人提意在巴哈馬。

NBA自3月11日因為爵士中鋒高拔確診染上新冠肺炎，當日起即時停止所有賽事，目前仍未落實何時復賽。而曾公開確診的高拔、米切爾及幾位NBA球員都已經痊癒，令人傷感的是唐斯的母親則這個世紀病毒而離世。

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