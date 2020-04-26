專欄輪住嚟　慘！沙普夫走4次都未走到

好慘！希望沙普夫（右）你快啲返到屋企啦！ （理文facebook圖片）

有留意本地波消息嘅球迷朋友都應該知道，好多外援球員就算未完約，球會都已經盡早安排佢哋離港返祖家，好似理文咁，走得嘅同想走嘅都走晒咁滯，依家只係淨番亞哥斯達同沙普夫仲喺度。據講，亞哥斯達係選擇唔走，繼續留喺香港；但係沙普夫就唔係喇，佢都不知幾想返老家烏克蘭，只係佢走咗4次都未走到啫！吓？4次！有冇咁慘呀！

由於烏克蘭封咗機場嘅關係，沙普夫一早就知道返屋企呢條路好難得，原定計劃係要先飛到去白羅斯嘅明斯克，再喺嗰度搵老友幫手，車佢去白羅斯同烏克蘭邊境，經陸路返烏克蘭。雖然咁轉折，但咗返屋企都要啦！點知，淨係想飛去白羅斯都搞唔掂。

話說，沙普夫本來係今個月15號飛嘅，但飛之前幾日，收到航空公司電話，話班機取消咗。無計啦！搵過第班18號飛嘅，點知，轉吓頭都話取消埋。咁搵第間航空公司囉，18號有喎，掂啦！整鬼去到18號朝早，收到航空公司電話，收到當地部門指示，唔畀沙普夫上機，結果都係走唔到。

之後再Book第班機，係星期四（23號）飛嘅，就算要先飛多哈，再去瑞典，最後飛去白羅斯都好，沙普夫都寧願咁，千辛萬苦都要返屋企。理文會方都穩陣喇，23號之前每日都航空公司聯絡，了解有冇問題；去到23號嗰朝冇收到電話，呢次仲唔穩陣？點知當沙普夫喺機場Check in嗰陣，地勤人員打電話過邊問，話瑞典去白羅斯班機可能取消，而瑞典嗰邊唔會畀沙普夫逗留，所以決定都係唔畀呢位理文防守中場上機，扯罷啦！

據講，理文依然繼續為沙普夫返屋企而努力中，希望唔會刷新紀錄，因為4次已經夠晒慘喇。

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