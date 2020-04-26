創辦網購平台助人　羅港威疫境波求雙贏

人的一生未必總會順風順水，或許要經歷一些風雨才能夠令自己成長。富力R&F中場羅港威與2位友人合資創業，建立一個為商戶「清貨」的互動網購平台「虢礫緙嘞」。雖然網店成立之際遇上新冠肺炎疫情爆發，但「港威」希望能夠用誠意及行動戰勝這場「疫境波」，希望在他們嘗試創業的同時，又為一眾商戶和消費者各取所需，達到雙贏局面！

「虢礫緙嘞」（粵音︰戟溺咔嘞）這4個字經常掛在大家嘴邊，但相信能夠直接寫出正字的人不多，寓意他們從商戶收集林林種種滯銷的貨品，再透過社交媒體於網上直播作介紹，並以較市價低的價錢出售。「港威」坦言，初時不斷向商戶派卡片解釋公司成立的理念時，也遇過碰釘的時候︰「其實開頭都困難㗎！人哋可能會懷疑我哋，係咪想趁呢個時候呃人，或者會覺得我哋同其他網店一樣咁做代理。不過我哋做嘅第一次直播，最高峰曾經有百幾人睇，大家都會見到我哋嘅貨比出邊平好多，因為我哋嘅目的係幫人清貨，價錢亦係商戶畀我哋嘅。不過做生意冇話一嚟就做得到，所以都係要慢慢嚟，希望嚟緊會有更多商戶信得過我哋去幫佢哋清貨！」

與「港威」合夥投資6位數的兩位好友，正是昔日跟他踢街場的波友，其實他們現有的經營模式，早於7年前便已產生構思，惟遲遲未能將其實現，無奈現在於創業時卻遇上疫情，不過認為「有危才有機」的「港威」則表示，十分享受與老友一起合作的過程︰「我反而覺得依家呢度都同踢波有啲關係，始終踢波係要付出先會有成果，我哋3個人無論喺錢、時間或者喺其他分工上都有努力過。雖然我未做過生意，但係就覺得可以一試，就算依家喺逆市去做呢件事，起碼成件事係好有意義，我哋唔係話想去賺大錢，但我覺得幫到人呢個先係重點。」

「港威」續道：「我哋啱啱做咗5次直播，雖然開頭啲落單都係得好少，其實我哋每一位都係喺度學習緊，去到之後真係開始多咗人買嘢嘅時候，嗰個成功感好大，到最近做完直播真係有商戶去搵我哋，我相信當大家知道我哋係做緊啲乜嘅時候，件事只會愈嚟愈好！」

怕醜仔唔敢做幕前

直言比較怕醜的「港威」，笑言要將直播「幕前」的重任交給兩位拍檔，不過亦感謝另一位「好兄弟」的幫忙︰「我依家主力都係做後勤工作，負責管理貨物流程同埋盤點，而網上直播就交畀兩位『隊友』。我哋平時直播都會邀請吓啲嘉賓，早排就請咗『阿聰』（梁冠聰）上嚟傾吓偈，我同佢由小學已經識得，一聽見話要幫手就諗都唔使諗即刻應承，所以都要多謝佢幫手客串！」不過「大佬」（梁冠聰）則笑稱︰「識佢咁耐未見過佢咁認真做嘢！」

羅港威Profile

出生日期：1992年6月19日

身高：1米80

體重：78公斤

位置：左中場

曾效力球隊：深水埗、

橫濱FC（香港）、南華、

香港飛馬、東方龍獅

現效力球隊：富力R&F

球衣號碼：11