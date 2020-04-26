法甲球員5.11歸隊檢測！PSG先踢2場決賽

法甲賽會正式宣布，20支球隊嘅球員將於5月11日開始，一個星期之內，返回所屬球會，進行身體檢測，目標希望6月17日可以重開聯賽。

法甲自從3月中一直停擺，球員下月歸隊後，除咗需要進行常規體測之外，仲要接受新冠肺炎檢測，軍醫亦需要每日對球員進行詳細監測，確保冇人感染新冠肺炎，法甲先至可以重開。

法國足總主席利格列表示，希望法甲重開之前，可以率先舉行法足盃及法聯盃決賽，呢兩場決賽都有巴黎聖日耳門(PSG)份，分別對聖伊天同里昂，PSG未來日子應該好忙。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.韓職：落實5月8日開咧

2.德甲、德乙：目標5月9日復賽

3.挪超：暫定5月23日開咧

4.西甲、西乙：爭取5月28日復賽

5.意甲：計劃5月31日復賽

6.俄超：最快6月1日重開

7.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

8.美職：暫停至6月8日

9.瑞超：6月14日開咧

10.法甲、法乙：計劃6月17日重開

11.法足盃、法聯盃決賽：計劃法甲重開前舉行

12.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

13.亞冠盃：暫定7月重開

14.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

15.巴甲：延遲開咧

16.智甲：暫停至另行通知

17.澳職：暫停至另行通知

18.巴省聯：暫停至另行通知

19.葡超：暫停至另行通知

20.墨超：暫停至另行通知

21.阿超盃：暫停至另行通知

22.中冠盃：暫停至另行通知

23.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

24.比甲：暫定腰斬

25.荷甲、荷乙：腰斬，不設冠軍及升降班

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行