中超揾食艱難　羅素或另覓新東家

效力中超球隊河北華夏幸福的港將羅素，為爭取更多上陣時間，或將選擇於下一個中超轉會窗離隊轉投新東家。据其經理人近日透露，這位港隊中堅收到不少球會斟介，其中不乏來自港超球會的邀請，雖然未知最終去向，但羅素似乎更傾向於中國繼續球員生涯。

新一季中超受新冠肺炎疫情影響依然開賽無期，但河北華夏幸福近日已經陸續恢復訓練，然而訓練場上卻未見到羅素的身影。据了解，羅素現時依然身在英國，由於他和球會已就租借轉會一事達成初步共識，因此球會方面未有要求他歸隊參與訓練。羅素於2019年加盟河北華夏幸福後，僅為球隊於中超上陣6次，未能坐穩主力位置，今季球隊由荷甲球隊格羅寧根引入波斯尼亞後衞梅米斯域，勢必進一步削弱這位港隊中堅的上陣機會，亦令他萌生去意。

另外早前加盟芬超球隊赫爾辛基IFK的22歲中場球員杜國榆(Remi)，亦打算回港。由於疫情關係，赫爾辛基IFK所屬的芬超重開日期依然未有定案，因此球隊已決定讓球員放假3個月，考慮到當地聯賽可能要到明年才有機會重開，Remi和經理人商討後決定先回到香港，更不排除有轉去其他已經復賽聯賽效力的可能性。至於年初加盟葡甲球會科瓦彼達迪的東方龍獅Project E學員梁祐維，在當地聯賽因疫情停擺後，亦於上月回港，已經完成14日居家隔離的「一仔」，就希望等疫情好轉後，能再回到葡萄牙報到。