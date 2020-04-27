德甲復賽指引　伴侶現病徵禁止行房

德甲將於5月9日重開，賽會周日(26日)就今次復賽發出多項指引，以防止新冠肺炎疫情再度爆發，早前傳出比賽期間球員都要戴口罩，而新指引具體到包括埋球員私生活，就係伴侶假如出現病徵，就禁止該球員行房及接吻，以免一人感染累街坊。

作為歐洲最早重開嘅聯賽，德甲喺防疫指引上作出多項詳盡規定，要求各隊遵守，事關疫情仍未結束，一出現球員感染甚至疫情爆發，後果相當嚴重，因此即使干涉球員私生活，都冇辦法。

多項指引中，有一項最多人關注，就係球員伴侶出現發燒及咳嗽等病徵，就要禁止佢哋行房及接吻，至於此項規定如何執行，相信就要靠球員自律，因為賽會難以對球員伴侶進行檢測，對方有冇病徵，要由球員自行上報。

至於其他規定，比較特別係有幾項，包括賽後希望球員返屋企先至沖涼、波衫及球靴自行清潔、球員分開乘坐多架巴士抵達球場、球隊不會進行合照，亦不會有握手儀式、球隊開會期間禁止進食、球員每星期進行2次病毒檢測、除比賽外，在任何地方與所有人保持2米距離等。