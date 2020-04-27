Stayhome唔會悶　球星豪宅睇樓團出發！

為咗對抗疫情，唔少球星都留喺屋企，甚至返咗老家，個個都話#Stayhomestaysafe。禁足在家個幾兩個月，你同我間屋豆腐膶咁細就梗係悶到咬牆，但球星個個都家財千萬，隨時個廁所大過你全間屋，留喺屋企點會悶，今日帶大家睇樓，一窺球星豪宅有幾正！

尼馬．大到有直升機場

尼馬喺巴西有間6萬8千呎大嘅私人豪宅別墅，最癲係有私人直升機場，尼馬如果搭飛機返巴西，可以唔使離開機場，由機場直接搭直升機返屋企，避過傳媒追訪。

呢間位於里約熱內盧附近嘅靚屋，價值800萬歐元（約6,700萬港元），除直升機場，戶外空間仲有游泳池、網球場及一個私人遊艇碼頭。室內有6間大房，更有一個酒窖，可以存放超過3,000支紅酒。尼馬咁貪玩，娛樂設施當然唔少得，除美式桌球枱，仲有間專門玩Poker嘅房，畀佢同朋友聯誼。

美斯．地中海景色怡人

美斯住喺離魯營球場只係19公里，揸車20分鐘就到嘅海邊豪宅區。呢座市值800萬歐（約6,700萬港元）元嘅大屋，美斯喺2009年以200萬歐元買入，升值3倍。

雖然間屋唔係喺正海邊，但由於喺山上邊，所以喺屋企就可以望到地中海，背山面海，風景一流，加埋當地屬自然保護區，航機規定唔准喺呢度飛過，特別寧靜。因此，即使呢間屋同樣佔地好大，又係有私人球場、泳池、Spa同私人電影院，但基於設計都係採取簡約地中海建築特色，所以感覺唔係奢華，而係舒服，啱晒美斯一家大細住。住喺美斯附近嘅仲有隊友碧基同蘇亞雷斯，哨牙蘇間屋同美斯只係一街之隔。

蘇斯克查．盡展北歐風

曼聯主帥蘇斯克查嘅大屋，喺2007年由佢自己參與設計興建，到咗2016年佢返挪威執教莫迪時一度掛牌出售，但冇人問津，曾經租過畀死敵利物浦嘅後衞華基爾雲迪積克，但當佢重返奧脫福執掌就收番間屋自己住。

「蘇宅」崇尚北歐自然風格，有足夠通透嘅空間、採光度足，鍾意用自然材資質地及淺淡色調，傢具設計亦趨向實用同簡約，線條簡潔耐用。佔地3.4英畝嘅大宅，前後有大片草地，而且種有好多高樹，十足住喺森林入面一樣。

C朗．棄豪宅租度假小屋隔離

C朗返回馬德拉島自我隔離避炎，之前見到佢嘅7層高700萬歐元（約5,869萬港元）豪宅，泳池可以遠眺大西洋，不過，C朗4月中發布一條女友幫佢飛髮嘅片，原來已經搬走咗去第二度。

新屋都係喺馬德拉島，C朗以每周3,500歐元租住一間渡假村別墅。呢間別墅設計好有「家」嘅感覺，雖然擁有6間房、游泳池、遊戲房同健身室，但主色係柔和木色同籐器，連睡房張床都係簡單嘅鐵架床，配合擁有4個小朋友嘅C朗，住家男人形象出晒嚟。

奧斯爾．富土耳其特色

「奧燒」喺北倫敦間屋外貌唔算好豪華，不過2016年買入時，市價都要1,000萬鎊（約9,576萬港元）。土耳其裔嘅奧斯爾，家中設計充滿土耳其風情，由佢嘅室內設計師朋友幫佢主理。

最明顯不過有2個休息室，其中一個有強烈土耳其鄂圖曼帝國嘅獨特建築風格，枱面以阿拉伯花紋設計，牆上亦掛住劃有鄂圖曼帝國皇帝嘅畫。另一間房就以雲石做主題，全部雲石都由土耳其進口。