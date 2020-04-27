曼聯大計！賣走普巴、連格套現換心頭好

受疫情影響令多支英超隊伍出現財困，想買人都諗清楚，趁着球賽停擺正好係重整球隊嘅時機，英媒爆料話曼聯主帥蘇斯克查將會大清洗，踢走普巴同埋連格，兼且可以籌集資金去買心頭好。

據《太陽報》及《每日郵報》報道，曼聯行政總裁伍德沃德已經強調，在夏季轉會窗可以運用嘅預算有限，唔會再花錢，因此蘇斯克查想提升球隊，只能夠賣走球員套現，而多蒙特的查頓辛祖係紅魔嘅頭號目標，佢嘅轉會費有可能過億，同時阿士東維拉嘅基亞利殊都係蘇帥嘅對象。

事實上，如果賣走普巴，基斯史摩寧會為紅魔套現唔少，另外，蘇帥都有意換走馬高斯盧祖、連格及安達斯彭利拿。當中身價最高自然係普巴，皇馬同埋祖記對佢都有興趣，2016年曼聯花咗8900萬鎊簽佢，但呢位法國球星近兩季喺紅魔表現令人非常失望。

自從有波費加入曼聯之後，紅魔已經略為好轉，呢一點亦令蘇帥可以更放心賣走長期休戰嘅普巴，而日前，仲有消息話皇馬主帥施丹仍然堅持想要普巴，睇嚟紅魔可以快啲同皇馬斟斟。

至於連格呢兩位表現被人鬧爆，蘇帥早已對佢無晒信心，連格自己都知自己事，年初已經搵定經理人幫佢搵路，準備離開曼聯。

講番曼聯睇中嘅頭號目標查頓辛祖，據《每日郵報》話目前多蒙特標價1億英鎊，遲啲可能唔止，佢今季表現相當突出，出場35次入17球兼有19次助攻，2022年同多蒙特滿約。