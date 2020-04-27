閉門困獸鬥抑或縮短賽程　今季點收科？

NBA停擺1個多月，儘管多名確診新冠肺炎的球員已經痊癒，但鑒於美國疫情嚴峻，聯盟對於復賽一直採取謹慎態度。總裁阿當施華早前表示，5月1日前不會作出任何決定。意味着最快本周五，球迷就會得知剩餘球季的命運——到底會徹底取消，抑或透過某種形式復賽？若屬後者，如何減低病毒傳播風險，同時維持經濟收益？怎樣平衡球季拖延的影響，及球隊競爭的公平性？

難題1 中立場開戰門票收入減

關於復賽的討論眾說紛紜，如果有甚麼可以肯定，就是NBA只會用閉門形式回歸。早在聯盟宣布無限期停擺前，已通知各隊作好閉門準備，當時包括勒邦占士在內的球員，曾表示無法接受沒有觀眾。但隨着美國疫情急轉直下，多州相繼禁止大型聚會，聯盟各種復賽方案都離不開閉門的前設。《ESPN》權威記者Adrian Wojnarowski上月報道：「聯盟高層相信最理想的情況是6月中下旬，在沒有球迷的情況下回歸。」他本月更透露，多位高層認為除非快速測試裝置和疫苗順利研發，否則都不應讓觀眾進場。

賭城可容納多隊比賽

相比起直接停賽，閉門作賽既能大幅減低傳播風險，亦能避免轉播和贊助收益告吹，但難免犧牲門票收益。2018-19球季NBA總收益達88億美元，其中22%來自門票，即約19.4億美元。30支球隊的平均門票收益約為6,450萬美元，除以41場主場比賽，每場157萬美元。距離球季結束還剩下256場常規賽，假設全部要閉門上演，門票損失已逾4億美元，此數字尚未計算門票價格更高的季後賽。

而為保障球員和工作人員健康，聯盟正評估集中在拉斯維加斯完成球季的可能性。事實上安排單一地方作賽絕對是風險管理的最佳辦法，賭城本身沒有NBA球隊，卻是聯盟長期合作夥伴，自2004年開始接手夏季聯賽，2007年舉辦過全明星賽，是少數有着合規格設施，同時可容納多支球隊的比賽城市。據悉奧蘭多、大西洋城和路易斯威爾都是後備選項。

勁旅失主場優勢

不過，在單一城市復賽意味不再有主客之分，對一直在常規賽奮戰爭取更高種子排名，務求季後賽擁有主場優勢的球隊而言，無疑是一種「懲罰」。畢竟季後賽採取「2-2-1-1-1」的主場分配法，種子排名較高的球隊每每趁頭兩場主場拉開優勢。另外主場因素更是「搶7戰」最大籌碼，據統計季後賽共出現過135場「搶7戰」，當中主隊戰績為105勝30負，勝率高達77.8%。

難題2 縮短常規賽邊隊着數有排拗

截至停擺前，NBA各隊已完成63至67場常規賽，還要35日方可打滿82場常規賽，加上橫跨兩個月的季後賽，及復賽前提供25日調整期讓球員回復比賽狀態，意味若要保留完整賽程，即使5月趕及復賽，球迷也要到8月底，才能見證總冠軍。

修訂賽程難有公平

常規賽被拖延，意味6月25日舉行的選秀會，及6月30日開啟的自由市場，勢必一併延期。傳統上球隊和球員完季後約需4個月調整和休養，即下季很可能要待年底才開打，甚至被迫出現縮水球季。

跟保留完整賽程相比，縮減今季常規賽場次較可行，但重新編排賽程定會惹來爭議，畢竟對手強度和對戰順序，對邊緣球隊能否打入季後賽屬關鍵。正如拓荒者球星列拿特所言：「我們目前排西岸第9，最後16場比賽是NBA最易打的賽程之一，而西岸第8的灰熊剩餘賽程則是最難的。」所謂縮減的場次如何定出，無論如何都難以公平。

難題3 直打季後賽易現爆冷

如果說縮減常規賽場次，會減低邊緣球隊打季後賽的機會，那麼取消剩餘賽程，更是剝奪他們的希望。西岸「前8」之爭極為激烈，排名第8到12名幾隊只有4場勝差。若直接展開季後賽，第8的灰熊無疑是最着數，惟連續22年晉級季後賽的馬刺，就會被硬生生打斷紀錄。

除邊緣球隊，各前列球隊也有影響。皆因經過長時間停擺，即使聯盟在復賽前提供25日調整期，球隊仍需通過實戰重新磨合。那些在季中交易窗作出重大變動的球隊，尤其嚴峻。另外若即時要迎接最高強度的季後賽，久未實戰的球員必會產生巨大的身心壓力，更有可能釀成受傷。

首輪回復5場3勝制

關於季後賽還有一個爭議點，就是應該維持7場4勝制，或是改為5場3勝、3勝2勝，甚至參考NCAA「瘋狂3月」的一場定生死？當中單場淘汰制可能性最低，不僅加重賽果偶然性，更會造成巨額經濟損失。回顧1984到2002年，NBA季後賽首輪一直採取5場3勝制，回復此制應該不成問題。屆時每輪系列賽會從8至15日縮短到6至10日，不過場數減少下，若高順位球隊表現慢熱，加上在中立城市作賽，沒有主場優勢，隨時會被低順位球隊搶佔先機，出現「爆冷」賽果，未必是聯盟所樂見。