英超緊急修例！擬1隊可換5人

英超計劃6月重開，踢埋今季餘下賽事，並要趕及8月收鑼，以符合歐洲足協8月2日「死線」要求，因此最後衝刺階段賽程勢必非常緊密，令人擔憂球員可能頂唔順受傷或出現疲勞過度。

英國《太陽報》爆料，指英超已製定「特別方案」，建議國際足協(FIFA)修例，增加換人數目，每場波對賽雙方可以各換5位球員，減輕球員體力負荷。

根據國際球例，現時每場比賽，雙方最多可各換3人，英超希望今季餘下每場賽事，兩隊各增加多2個換人名額，但仍然維持3次換人機會，換言之，一支球隊最多可以分3次，總共換5位球員，可避免出現頻密換人，影響比賽進度。

據悉，英超方面已經向國際足協提交相關「臨時措施」申請，如果獲得批准，就會再由20支英超球隊投票決定是否實行。

歐洲足協已經設下限期，歐洲主要聯賽必須於8月2日完成本土賽事，以便8月7日至29日舉行歐聯及歐霸盃，如果聯賽可於6月重開，球隊將面臨「地獄賽程」，國際足協亦關注呢種情況，不排除會對英超嘅緊急建議開綠燈。

現時球例修改工作由國際足球總會理事會負責，該會共有5個代表成員，國際足協有50%投票權，其餘4個屬於英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭足總代表，佔另外50%投票權，英超開到聲，相信好大機會成功修例。