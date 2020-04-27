港超聯　恭喜！愉園「粟米」求婚成功

恭喜「粟米」求婚成功！現效力愉園的門將「粟米」鍾偉豪，周日(26日)晚成功向「粟米嫂」Aimee求婚，並得到「Say Yes」答覆！「粟米」直言今次「人生大事」最可惜是女友「柯南上身」，一早估到他的行動，未能給予最大驚喜，但已令Aimee相當感動！

鍾偉豪表示兩人於去年10月26正式拍拖，剛好周日晚是半周年紀念，於是便採取行動。對於只拍拖半年就求婚是否太快，「粟米」立即認真地道：「因為我覺得當搵到啱嘅人，就要捉緊時間去擁有佢！」記者聽到這答覆，立即也毛管戙起來。

問及今次整個計劃過程，「粟米」表示有感恩、有失望、也有興奮：「呢次求婚我計劃咗整整一個月，當中都搵咗好多朋友籌備，亦都有問過『阿輝（葉鴻輝）』呢啲經驗人士做軍師畀意見。好彩嘅係行動成功，Aimee都答應咗我，不過佢當時就無畀我嘅驚喜感動到喊，我就有些少失望。之後問返Aimee就話呢個月由我身邊嘅屋企人、朋友身上睇到好多蛛絲馬跡，估到我將會有所行動，可以話係『柯南上身』！雖然Aimee無喊，但原來呢幾日佢喺幻想過求婚情景中，都有感動到流眼淚，總算無白費過我嘅心思。」