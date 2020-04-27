尼加拉瓜搞爭議性拳賽　背後有苦衷

幾乎全世界體育賽事因為疫情停擺，多個國家呼籲群眾要留在家中，但尼加拉瓜就舉行一場具爭議性的拳賽，吸引過千觀眾入場，但比賽背後原來有苦衷。

這場比賽在首都可以容8000多人的體育中心舉行，門票免費開放，由於新冠肺炎疫情全球嚴重，為了安全起見，賽會只容十分之一的觀眾入場，所有拳手、教練及觀眾等，抵達會場都要戴上口罩，包括兒童在內的拳迷亦要噴上消毒劑，入場時要量體溫，觀眾睇比賽的座位距離亦相隔一米，做足防護措施。

今次比賽共8場，由於拳手上擂台比賽無法戴口罩，所以賽會在第一個回合開始就會用消毒劑將拳手由頭到腳噴上消毒劑，才展開對賽；而舉牌女郎及工作人員都要全程戴上口罩。

尼加拉瓜目前僅有11名新冠肺炎確診者，主辦單位負責人是前世界冠軍艾華利斯，他表示主辦這個比賽主要是幫助拳手生計：「尼加拉瓜係一個貧窮國家，拳手都要搵食，甚至係全家嘅依靠，佢哋唔可以只坐喺屋企，喺尼加拉瓜無特別隔離，但政府同衞生部做咗好大努力，令呢一種病毒唔會係我哋國家停留太耐，我哋好好彩，至今確診數目唔多，但我哋仍需努力。」目前該國的棒球及足球聯賽已進行，所有工作人員已返回工作崗位。

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