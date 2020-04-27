專欄輪住嚟　球員「疫」境創業值得支持

居安思危、好天斬埋落雨柴、積穀防飢，相信好多人都明白個意思，或者背後嘅道理，但真係的起心肝去「斬柴」同「積穀」嘅，又有幾多人呢？

好開心見到今時今日唔少球員，無論係當打定差唔多嘅，都好認真咁為自己將來嘅生活部署。好似我哋都有報道過兩位《疫市創業》嘅主角，冠忠南區嘅劉浩霖同富力R&F嘅羅港威咁，一個開西餐廳、一個搞網購，雖然搞嘅生意性質唔同，但本意都係希望趁後生，開發足球員以外嘅路，效果係點無人知，但喺疫情下仍然敢於踏出呢一步嗰種精神，絕對值得支持，希望球迷朋友都可以多多幫襯佢哋。

有心唔怕遲，雖然唔係開舖頭，盧均宜同林嘉緯兩個「好兄弟」，拍檔開Page拍片教人喺屋企做運動，聽講喺佢哋嘅贊助商支持吓，慢慢會加入同球迷互動嘅有獎遊戲，大家留意啦！現今世代好多各式各樣嘅KOL都撈得好掂，話唔定「宜嘉就做」會捧紅呢對「難兄難弟」，留家抗疫嘅大家訂閱咗未呢？

再講多個，一向百足咁多爪嘅冠忠南區門將謝德謙，近幾年喺唔影響正職嘅情況下，已經開始咗多方面嘅嘗試，教波同講波大家都知，其實佢仲有多一個身份，就係……都係等佢遲啲自己講，總之開始咗做生意㗎喇，會搬屋或者開公司嘅球迷朋友，留意「阿謙」嘅facebook啦！

幾位老細，好生意呀！盤桔我擺咗喺門口喇！

大頭