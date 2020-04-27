邊個先係最佳拍檔　中村祐人你問佢答

雖然《我撐同球員傾吓偈》唔係咩新橋，但係勝在簡單得嚟，無論問嘅同答嘅都非常受落。既然反應唔錯，就梗係大聲叫唔好……停啦！今次「大頭」搵嚟「香港人」、和富大埔鋒將中村祐人，親自回答球迷嘅問題，原來佢心目中嘅最佳「相棒」（日文拍檔、夥伴嘅意思）唔係金玟基、金承龍定陳文輝，而係2009年嗰陣嘅隊友伊達、李康廉同鄭少偉！（部分圖片由和富大埔及受訪者提供）

Q：Yuto San，請問你最鍾意邊位日本歌手？

中村祐人：近期最愛係Official髭男dism，聽吓，好好聽。

Q：請問你喺香港，特別係喺大埔，你多數會幫襯邊間日本菜？

中村祐人：喺大埔我好少食日本菜，反而成日會同老婆或者大埔嘅隊友，去中環或者尖沙咀嘅298 Nikuya Kitchen，係我嘅至愛！

Q：你對香港足球嘅印象係點？你喜歡香港呢個城市嗎？

中村祐人：我相信每一個喺香港球圈嘅工作者，都係熱愛接受挑戰，每一個都有自己嘅偉大夢想，並且好努力咁去希望達成。大部分香港人都係好友善，同好願意接受新事物。

Q：你點睇香港嘅年輕球員？有乜嘢可以改進佢哋喺場上嘅發揮？

中村祐人：近幾年，香港嘅年輕球員改善咗好多啦！只要再有多啲比賽機會，佢哋就可以有更大嘅進步。我覺得如果香港嘅區隊可以得到多啲資源，可以令到多啲有潛質嘅年輕人被發掘，早啲接受正規嘅足球訓練，同時早啲感受到足球可以帶畀佢哋嘅樂趣、滿足感同成功感，加強佢哋嘅動機喺足球上面發展。

Q：你呢排會唔會都好想離開屋企，出去出面吸吓新鮮空氣？如果會，可以同我合照嗎？當然我哋都要戴住口罩啦！

中村祐人：好！我哋可以約埋坐低飲吓嘢，傾吓計，不過等我哋成功抗疫先，到時慢慢影。

Q：你會唔會出你第二本自傳？

中村祐人：我當然想！但呢一刻，我都未知我嘅前路係點，遲啲再算……

Q：退休之後，你有咩打算？會做教練？定係其他同足球有關嘅工作？

中村祐人：我希望一直喺香港做教練。

Q：邊一個港超後衞你覺得最難應付？邊一個年輕球員你最睇好？邊一個係你最佳拍擋？

中村祐人：杜度！好好彩佢係我隊友，唔係就煩喇！孫銘謙、何振庭同鄭展龍3個都前途無限。2009年天水圍飛馬嘅伊達、李康廉同鄭少偉，係我最佳拍檔。

Q：平時你有咩興趣？

中村祐人：打機！我好鍾意打一個棒球Game。

Q：如果以港超最好嘅本地球員嚟睇，你覺得可以有實力去日本踢波嗎？

中村祐人：當然可以！但一定要喺好多方面做好啲、準備好啲，我都好想見到有一日，有香港球員可以喺日本落班。呢個係我嘅心願嚟！

Q：其實你自己最鍾意踢嘅位係？前鋒？定中場？

中村祐人：最鐘意係打前鋒、其次進攻中場，防守中場都ok，最後先會揀翼鋒。

Q：親愛的中村，香港應該發展邊一種足球風格呢？我聽講日本足協會幫一啲亞洲地區發展足球，如果會幫埋香港係唔係好事呢？

中村祐人：我認為香港嘅球員擁有好好嘅技術同個人能力，而我哋都係身體質素方面差咁啲，所以香港球員係可以參考日本球員嗰套嘅。我當然希望日本足協可以同香港足總合作啦！日本喺青訓同教練培訓方面，係做得非常唔錯嘅，好值得我哋去學習。

Q：如果要你揀喺大埔最難忘嘅時刻，你會點揀？

中村祐人：當然係喺盃賽決賽對香港飛馬啦！

Q：你喺香港效力過好多隊波，邊一隊係令你最難忘？

中村祐人：其實隊隊我都踢得好開心，要數最難忘一隊，應該係2016至2017年球季嗰陣嘅大埔，因為我喺嗰度贏到我職業生涯第一個冠軍。

中村祐人感言 (原文)：「Dear all, Thank you for asking me a lot of questions!! Please take care and stay healthy! 多謝你哋支持本地足球！希望見到你哋下季！」