邊個先係最佳拍檔　中村祐人你問佢答

雖然《我撐同球員傾吓偈》唔係咩新橋,但係勝在簡單得嚟,無論問嘅同答嘅都非常受落。既然反應唔錯,就梗係大聲叫唔好……停啦!今次「大頭」搵嚟「香港人」、和富大埔鋒將中村祐人,親自回答球迷嘅問題,原來佢心目中嘅最佳「相棒」(日文拍檔、夥伴嘅意思)唔係金玟基、金承龍定陳文輝,而係2009年嗰陣嘅隊友伊達、李康廉同鄭少偉!(部分圖片由和富大埔及受訪者提供)

Q:Yuto San,請問你最鍾意邊位日本歌手?

中村祐人:近期最愛係Official髭男dism,聽吓,好好聽。

Q:請問你喺香港,特別係喺大埔,你多數會幫襯邊間日本菜?

中村祐人:喺大埔我好少食日本菜,反而成日會同老婆或者大埔嘅隊友,去中環或者尖沙咀嘅298 Nikuya Kitchen,係我嘅至愛!

Q:你對香港足球嘅印象係點?你喜歡香港呢個城市嗎?

中村祐人:我相信每一個喺香港球圈嘅工作者,都係熱愛接受挑戰,每一個都有自己嘅偉大夢想,並且好努力咁去希望達成。大部分香港人都係好友善,同好願意接受新事物。

Q:你點睇香港嘅年輕球員?有乜嘢可以改進佢哋喺場上嘅發揮?

中村祐人:近幾年,香港嘅年輕球員改善咗好多啦!只要再有多啲比賽機會,佢哋就可以有更大嘅進步。我覺得如果香港嘅區隊可以得到多啲資源,可以令到多啲有潛質嘅年輕人被發掘,早啲接受正規嘅足球訓練,同時早啲感受到足球可以帶畀佢哋嘅樂趣、滿足感同成功感,加強佢哋嘅動機喺足球上面發展。

Q:你呢排會唔會都好想離開屋企,出去出面吸吓新鮮空氣?如果會,可以同我合照嗎?當然我哋都要戴住口罩啦!

中村祐人:好!我哋可以約埋坐低飲吓嘢,傾吓計,不過等我哋成功抗疫先,到時慢慢影。

Q:你會唔會出你第二本自傳?

中村祐人:我當然想!但呢一刻,我都未知我嘅前路係點,遲啲再算……

Q:退休之後,你有咩打算?會做教練?定係其他同足球有關嘅工作?

中村祐人:我希望一直喺香港做教練。

Q:邊一個港超後衞你覺得最難應付?邊一個年輕球員你最睇好?邊一個係你最佳拍擋?

中村祐人:杜度!好好彩佢係我隊友,唔係就煩喇!孫銘謙、何振庭同鄭展龍3個都前途無限。2009年天水圍飛馬嘅伊達、李康廉同鄭少偉,係我最佳拍檔。

Q:平時你有咩興趣?

中村祐人:打機!我好鍾意打一個棒球Game。

Q:如果以港超最好嘅本地球員嚟睇,你覺得可以有實力去日本踢波嗎?

中村祐人:當然可以!但一定要喺好多方面做好啲、準備好啲,我都好想見到有一日,有香港球員可以喺日本落班。呢個係我嘅心願嚟!

Q:其實你自己最鍾意踢嘅位係?前鋒?定中場?

中村祐人:最鐘意係打前鋒、其次進攻中場,防守中場都ok,最後先會揀翼鋒。

Q:親愛的中村,香港應該發展邊一種足球風格呢?我聽講日本足協會幫一啲亞洲地區發展足球,如果會幫埋香港係唔係好事呢?

中村祐人:我認為香港嘅球員擁有好好嘅技術同個人能力,而我哋都係身體質素方面差咁啲,所以香港球員係可以參考日本球員嗰套嘅。我當然希望日本足協可以同香港足總合作啦!日本喺青訓同教練培訓方面,係做得非常唔錯嘅,好值得我哋去學習。

Q:如果要你揀喺大埔最難忘嘅時刻,你會點揀?

中村祐人:當然係喺盃賽決賽對香港飛馬啦!

Q:你喺香港效力過好多隊波,邊一隊係令你最難忘?

中村祐人:其實隊隊我都踢得好開心,要數最難忘一隊,應該係2016至2017年球季嗰陣嘅大埔,因為我喺嗰度贏到我職業生涯第一個冠軍。

中村祐人感言 (原文):「Dear all, Thank you for asking me a lot of questions!! Please take care and stay healthy! 多謝你哋支持本地足球!希望見到你哋下季!」