日本專家恐嚇　東奧明年搞得成「機會是0」

一年多後，東京能否如願舉辦奧運？這是一個謎思。面對已奪去全球數以萬計生命的「隱形殺手」，講求群眾歡聚、跨國共融、宣揚普世價值觀的五環盛典，恐怕難照昔日形式「照辦煮碗」複製出一片歌舞昇平。日本方面也有專家唱反調，向奧組委「一盆冷水照頭淋」，長野保健醫療大學教授北村義浩表示，明年東奧正常舉辦的「機會率是0」，除非控疫方面出現巨大的成功才能扭轉劣勢。

日本「泳王」瀨戶大也曾發文，指東奧延期令他十分沮喪，要一段時間才能消化及梳理好情緒。縱使日本奧運籌委會發言人高谷正哲認為，樂觀地一切會好起來，奧運「暫時未有B計畫」，然而，日本的確診新冠肺炎人數達到13400多人，並有300多人因新冠肺炎而離世。《日刊體育》指在TBS節目中，身為醫療專家的北村義浩直言，奧運已不能回到從前的方程式，「我認為奧運已不能再按照昔日的模式進行了，要正常舉行的可能性是0%。」

如果不設觀眾呢？「這或許可以舉辦。」潑冷水之餘，北村義浩也表明：「倘若能研發出有效的治療藥物，或出現對抗新冠肺炎的疫苗，加上要制定出一些限制措施，以確保眾人的安全，在這些條件之下，我認為要舉辦奧運也不是不可能的。」要達到合適的辦奧環境，他認為此「重任」需要全世界聯手達致，「這不光是日本一個國家就能實現的。」

說近一點，日本政府目前實施全國緊急事態，他評估過目前的疫情後，認為政府要在5月6日「解禁」的機率也是「零」。他坦言要解除全國緊急令，起碼要做到三個條件，包括感疫數字降低、民眾要有高度的自制約束力，以及醫療系統有足夠餘裕。日本病毒專家岩田健太郎亦稱，「對明年如期舉行東奧不樂觀」，因奧運涉及大批外國運動員及觀眾，因而除非全球疫情受控，否則情況也不甚樂觀。

雖然有政要曾提出「群體免疫論」，但這或對醫療系統有重大衝擊，故質疑比認同多。北村義浩同時提醒群眾，日本將進入「黃金周」假期，但只要有100人帶病毒，也足以令疫情擴散的速度加劇，十分可怕，呼籲民眾沒有必要不要出門；這與東京都知事小池百合子希望大家減少外出，及免卻外縣市移動的說法，統一了口徑。