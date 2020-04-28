至少2隊控告足協 荷甲腰斬或被推翻

由於荷蘭政府宣布禁聚令延長至9月1日，荷蘭足協上周決定取消賽季，其後一系列決定卻引發唔少爭議，其中歐霸盃席位同升降班問題，激起至少2隊不滿，準備控告荷蘭足協，有法律專家認為告得入。

反抗得最犀利係荷乙領隊球隊甘堡爾，佢哋本來升班十拿九穩，有人用超級電腦模擬1萬次，結果99.5%都係甘堡爾升班，依家甘堡爾表示要向荷蘭足協追究，有專家指勝訴頗高。

另一支不滿係排荷甲第6嘅烏德勒支，該隊少踢一場而落後排第5嘅威廉二世3分，得失球佢哋較佳，即係話如果唔係聯賽暫停，烏德勒支有把握壓過威廉二世，從而取得歐霸盃資格，而且烏德勒支殺入荷蘭盃決賽對飛燕諾，為咗歐霸盃資格，佢哋會向荷蘭足協發律師信。

仲有榜前列同得56分嘅阿積士同阿爾克馬爾，對於取消荷甲冠軍而感到失落。由於有太多球隊唔滿意，有荷蘭政客指出，假如有過半數球隊表達不滿，荷甲腰斬有可能被推翻。

一個荷甲都引發咁多問題，所以都係歐洲足協心水清，要求各國盡力完成賽季，否則各國打官司都打到傻。