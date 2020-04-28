吓！乜佢哋踢過呢隊咩？

球員生涯流流長，總會效力幾支唔同嘅球隊。現今有一班球星出道初期，其實係來自大球會，但因為當時表現平凡、又或者係欠缺表現機會而不為人知，甚至成為佢哋不堪回首嘅黑歷史。依家呢班球員已經成名、甚至成為超級球星，再睇番着住當年舊球會波衫嘅相，簡直有平行時空嘅感覺，造成極大反差，佢哋同大家都未必會相信自己雙眼睇到嘅景象、問一句：「喂，乜佢踢過呢隊咩？」

卡尼喺李城拍華Dee……做後備

哈利卡尼除咗係公認嘅英格蘭首席球星，近年仲成為熱刺嘅隊長兼Icon，兩者幾乎已劃上等號咁滯，無他嘅，事關呢位射手係熱刺青訓產品，屢獲神射手殊榮，雖然好耐之前被外借，不過相信冇乜邊個會記得，佢曾經去過李斯特城，仲要同占美華迪一齊坐喺後備席廂添！

見證被屈福特反勝經典

卡尼同好多球星一樣，上位之路唔係順風順水，佢未上位之前曾經被熱刺借去奧連特、米禾爾、諾域治同李斯特城汲取經驗。其中2013年被外借去李斯特城期間，更加同占美華迪做過隊友，兩人當時仍然係無名小卒，一齊坐喺後備席嗰一幕，依家睇番更加係難以置信。

該季哈利卡尼效力當時仲喺英冠作賽嘅李斯特城短短半季，上陣15場射入2球，成績一般，但呢季對佢嚟講都相當難忘，因為李斯特城踢到英冠升班附加賽4強次回合補時獲得12碼，本來只要安東尼洛卡特射入，就可以晉級決賽，點知被屈福特門將艾蒙尼亞救到，立即反攻由迪尼射入，屈福特戲劇性淘汰李城升上英超，如果當時個12碼由卡尼主射，歷史會唔會完全改寫呢？

桑馬達係皇馬青訓仔

西班牙中場桑馬達效力過唔少大球會，由華倫西亞、車路士再到曼聯，但原來佢係皇馬青訓產品，15歲嗰陣加入皇馬青年軍，2006/07年球季為皇馬B隊出戰西乙，雖然桑馬達該季射入10球，可惜皇馬B隊仍然降班。

當年皇馬一隊由意大利名帥卡比路執教，但佢唔識貨，並冇提拔桑馬達上一隊比賽，之後更加拒絕同桑馬達續約，白白送咗畀華倫西亞。桑馬達效力華倫西亞首季，就有出色表現，踢24場西甲入5球，踢8場西班牙盃更加有4球進帳，包括4強次回合梅開二度，射死巴塞隆拿，入到決賽再入1球，協助球隊奪得冠軍，突然冒起成為一粒閃爍新星，之後轉投車路士，人人都以為佢係華倫西亞自家產品，其實佢係皇馬人囉。

占美尼斯馬體會坐冷板

狼隊前鋒魯爾占美尼斯今季英超踢到曉飛，已經有13球進帳，成為曼聯等豪門收購目標，但你又知唔知佢之前都曾經效力過大球會呢？呢位28歲墨西哥國腳6年前首次登陸歐洲球壇，就係效力西甲勁旅馬體會，但僅踢咗1季就離隊，轉投賓菲加。

當年馬體會鋒線有基沙文同文迪蘇傑，令到初到貴境嘅魯爾占美尼斯難有出頭機會，佢該季於西甲上陣21次只入1球，唯一入球係主場大勝西維爾4比0，魯爾占美尼斯後備上陣，為球隊埋齋。試問又點會估到當年嘅大後備，依家已經成為轉會市場炙手可熱人物。

細梅曾被愛華頓放棄

德國國腳「細梅」梅斯達菲，喺2016年由華倫西亞加盟阿仙奴，好多人以為佢當年首次去英超搵食，但其實呢位中堅出身於愛華頓青訓系統。愛華頓喺2009年擊退曼城同紐卡素，從漢堡手上簽入當時只有17歲嘅梅斯達菲，安排佢踢青年軍，冇幾耐梅斯達菲獲提升上一隊，但佢效力「拖肥糖」3季時間，卻未曾於英超上陣。

梅斯達菲唯一一次為愛華頓披甲係2009年12月歐霸盃後備上陣，踢咗15分鐘，但球隊0比1不敵巴迪。之後梅斯達菲被愛華頓放棄，免轉會費加盟當時仲係意乙球隊嘅森多利亞，踢咗3季後再轉投華倫西亞，基本上冇人記得佢效力過英超球隊。廠迷睇番梅斯達菲着住愛華頓球衣嘅舊相片，都好驚訝。

奧巴出身AC青年軍

奧巴美揚為聖伊天捧法聯盃、為多蒙特贏德國盃，成為德甲神射手，加盟阿仙奴後，上季亦攞埋英超神射手，但你又估唔估到呢位加蓬國腳，其實係出身自意甲AC米蘭呢？

奧巴美揚「多重身份」一直令人好混淆，雖然佢係加蓬國腳，但其實係喺法國出世，甚至代表過法國U21比賽。佢喺青訓時期亦去過6間球會受訓，2007年加入AC米蘭青年軍，更於一項賽事中踢6場入7球，而且每場都建功，結果好快獲提升上一隊。

不過，奧巴美揚喺AC米蘭一隊3季，並冇上陣過，而係外借返去法國，踢過迪安、里爾、摩納哥、聖伊天，2011/12年球季被聖伊天買斷後，佢立即發威射入16球，佔球隊該季聯賽一半入球，跟住嗰季再入19球，然後被多蒙特收歸旗下，踏上球星之路。

恩莫比尼母會係祖記

恩莫比尼今季意甲已轟入27球，高踞射手榜第1位，拋離第2位嘅祖記天王C朗6球咁多，佢亦係拉素今季可以同祖記爭奪意甲冠軍嘅主要力量。大家又知唔知，其實恩莫比尼出自祖雲達斯青年軍，並喺2008至12年效力祖記一隊呢？

2009年3月14日，當時年僅19歲嘅恩莫比尼入替祖記名將迪比亞路，第1次喺意甲上陣，曾經被寄予厚望。不過佢喺祖記3年生涯只上陣5次，因為大部分時間被外借。其中2011/12年意乙球季，恩莫比尼上陣37次入28球，協助佩斯卡拉升上意甲，但祖記反而將佢賣畀熱拿亞。最諷刺係恩莫比尼之後轉投祖記同市死敵拖連奴大放異彩，於2013/14年球季以22球成為意甲神射手，今季好大機會再獲此殊榮。祖雲達斯當年放走恩莫比尼，絕對係走寶。

法賓奴被摩佬當人球

巴西國腳法賓奴泰華利斯兩年前以3,900萬鎊，由摩納哥加盟利物浦，當時佢已經為摩納哥捧過法甲冠軍，打入歐聯4強，都算係闖出名堂。其實呢位26歲中場早於8年前已經效力過大豪門皇馬，但大部分時間只係為皇馬B隊踢西乙，同艾華路莫拉達、卡斯米路做隊友。

外借摩納哥重生

法賓奴泰華利斯嘅際遇比唔上上述兩人，僅曾於西甲上陣1次，當時皇馬仲要係由摩連奴執教，該仗皇馬主場大勝馬拉加6比2，法賓奴泰華利斯上陣亦冇乜發揮機會，未能令人留下印象，轉個頭就被外借去摩納哥，其後正式被摩納哥買斷後，先至獲得重生。雖然法賓奴泰華利斯曾經只係皇馬一個小角色，但佢依家已經成為歐聯冠軍成員，甚至有望為利物浦首奪英超冠軍，真係估佢唔到。

波費踢過烏甸森多

波基斯費南迪斯喺士砵亭成名，加上同C朗係葡萄牙國家隊隊友，令人以為佢又係士砵亭青訓產品，但其實波費係喺意大利細球會路華拿出道，其後轉投烏甸尼斯、森多利亞，喺意大利球壇度過5年時間，先至重返葡萄牙加盟士砵亭。

不過，波基斯費南迪斯4季意甲生涯，表現並唔起眼，加埋只入咗15球，仲少過佢上季葡超入球數字。士砵亭慧眼識英雄，當年僅以850萬歐元就成功向森多利亞收購波基斯費南迪斯，而且只係過咗2年半時間，就將波費出售畀曼聯，勁賺近10倍。

邦路斯喺國米2季踢4場

講起意大利中堅邦路斯，大家可能只記得佢10年前效力巴里時期嶄露頭角，然後加盟祖雲達斯，進身頂級中堅行列，以及前季踢過AC米蘭。

不過，原來邦路斯早於15年前已效力過另一支意甲豪門國際米蘭，但佢喺國米2季，只曾於意甲上陣1次及3次意大利盃，難令人留有印象。

邦路斯之後輾轉效力過意乙泰列維素、比薩，再加盟當年仲喺意甲嘅巴里，基本上同豪門球會國米扯唔上關係。不過邦路斯曾經係國米一員屬不爭事實，佢亦同巴治奧、伊巴謙莫域等傳奇球員睇齊，成為踢齊祖記、AC同國米嘅球員。