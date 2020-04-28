港超聯　流浪外援出糧 李輝立：未知仲踢唔踢

近日數支港超聯球隊被傳出涉嫌「拖糧」，而標準流浪則在周一（27日）向外援及入籍兵發放剩餘合約期內的薪酬。另據總監李輝立（Philip）所講，流浪仍在考慮8月是否參加今屆港超聯餘下的賽事。

標準流浪外援球員斯薩、巴辛和杜馬思，入籍球員基藍馬、安基斯及安達，周一（27日）在大坑東遊樂場練跑，期間球會向他們一併發放4至5月的薪金，好讓他們提早回鄉。據巴西裔球員安達指，他將於周五（5月1日）離港返鄉，待處理完家庭事務後便會在18日返港。而其在港讀小學的兒子Joseph何時回來，則要待政府公布復課事宜才作決定。另據他轉述，流浪中堅斯薩及前鋒巴辛，現時還未定返回阿根廷的日期，皆因當地政府禁止所有國際航班入境，兩子現只能續留港待進一步安排。至於正受傷患困擾的另一位阿國球員簡尼迪，總監李輝立指正為他安排延長簽證，以讓他在港接受脊椎神經手術，流浪會為他墊支醫療費用。

此外，有傳多支球隊將不會參加8月重開的港超聯賽事。Philip透露流浪取態，假如足總免去參賽所需費用，球會會考慮繼續完成餘下賽季。至於11月展開的下個季度，Philip稱流浪處於觀望態度，皆因來屆剩餘幾多隊參加仍屬未知之數，加上礙於贊助商在疫情期間損失慘重，未知會否繼續投資，因此流浪也未必參加來屆港超聯。