阿根廷聯賽腰斬　馬納當拿唔使降班

阿根廷足總會長泰比周一(27號)證實，今季阿根廷聯賽將會腰斬，而且今季同下季都會取消降班，意味阿根廷聯賽將會進行擴充。隨住阿根廷取消降班制，由馬納當拿執教嘅甘拿斯亞將唔使降班，佢哋原本積分系數排包尾將會降班，依家可以話係因禍得福。

泰比接受阿根廷傳媒訪問嗰陣表示：「我哋決定腰斬今季賽事，升班嘅系統會維持，實際操作仍有待商討，不過降班就會喺今季同下個球季暫停。」阿甲嘅降班制度比較複雜，賽會根據過去3季成績計算出積分系數，最低分嗰3隊就會降班。甘拿斯亞嘅積分系數喺24隊入面排包尾，雖然馬納當拿上年9月執教後成績有好轉，但仍不足以救球會出生天，估唔到依家因為取消降班而成功留級。

阿根廷聯賽賽制繁複，有23輪嘅阿甲聯賽已經喺3月初結束(由小保加奪得冠軍)，被視為「第2階段聯賽」嘅阿根廷超級聯賽盃只係踢咗1輪就暫停，呢項賽事會定出自由盃、南球盃參賽資格，但今日(28號)嘅阿根廷聯賽會會議通過腰斬方案後，賽季就會立即完結。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.韓職：落實5月8日開咧

2.德甲、德乙：目標5月9日復賽

3.挪超：暫定5月23日開咧

4.西甲、西乙：最快或5月29日復賽

5.俄超：最快6月1日重開

6.意甲：計劃6月2日前復賽

7.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

8.美職：暫停至6月8日

9.瑞超：6月14日開咧

10.法甲、法乙：計劃6月17日重開

11.法足盃、法聯盃決賽：計劃法甲重開前舉行

12.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

13.亞冠盃：暫定7月重開

14.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

15.巴甲：延遲開咧

16.墨超：暫停至另行通知，未來6季取消降班

17.智甲：暫停至另行通知

18.澳職：暫停至另行通知

19.巴省聯：暫停至另行通知

20.葡超：暫停至另行通知

21.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實。

22.中冠盃：暫停至另行通知

23.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

24.比甲：暫定腰斬

25.荷甲、荷乙：暫定腰斬，不設冠軍及升降班，等待上訴結果。

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行