網上開戰！拿度因「背傷」押後賽事

「泥地王」拿度一直受傷患的困擾，但即使在舒適的家裡都會受到影響，周一他出戰馬德里公開賽的電競版，贏完一場比賽後就跟賽事總監盧比斯申請延期。

由於新冠肺炎疫情令網球賽事停擺，原定正進行的馬德里公開賽被迫取消，而賽會就索性將紅土場搬上網，改以電競方式讓球手角逐，這是官方認可的網球電競賽，32位參賽的球手全部都是現職業球員，當包括頂級球星西班牙的拿度、英國的梅萊及加拿大的寶釵等。

周一賽事展開，拿度在揭幕戰擊敗加拿大的沙保華洛夫，跟住會對西班牙的YouTuber迪馬里奧打慈善賽，但賽事總監盧比斯透過賽事直播時表示：「拿度背部有點不適，他要求明天比賽。」

其後盧比斯再補充：「拿度在對沙保華洛夫之前已給我短訊，表示他自己受傷，我不知道情況，但他稱有點擔心，並要求結束第一場比賽後，明天才對迪馬里奧。」33歲的拿度目前在小組與英國的梅萊並列首位，而梅萊早前是以3比1贏得揭幕戰。

此外，女子組方面都同樣展開，去年美國公開賽打入四強的賓鍚絲，就「全副武裝」出戰，搞笑地穿上比賽戰衣，背着網球袋，由屋企樓梯上到二樓的遊戲機前，沿途不時揮手。最終她以3比1贏娜華露。

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